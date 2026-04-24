Cognomi italiani in estinzione: i 13 più rari stanno scomparendo con la crisi demografica

Aguglione, Cantarutti, Diotallevi. Secondo una ricerca di MyHeritage, piattaforma globale dedicata alla genealogia, questi sono tra i 13 cognomi italiani che rischiano di scomparire a causa delle culle sempre più vuote e delle profonde mutazioni sociali.

L’analisi, basata su dati tratti da archivi italiani e registri genealogici, fotografa un fenomeno che non è solo linguistico o storico. È demografico. La stessa denatalità che ha portato l’Italia a registrare il tasso di fertilità più basso d’Europa, appena 1,14 figli per donna secondo gli ultimi dati Istat, sta progressivamente tagliando i fili che legano le famiglie più antiche alla loro continuità. E quando una linea familiare si esaurisce, scompare anche il cognome che la identificava.

La lista dei cognomi a rischio estinzione

I cognomi individuati dalla ricerca MyHeritage rimandano spesso a tempi o mestieri del passato, ma anche ad auguri sinceri che la popolazione faceva alla famiglia o al capostipite.

Aguglione: antico cognome fiorentino del XIII secolo, probabilmente legato alla parola “aguglia” e quindi a mestieri artigianali o alla pesca; un tempo diffuso nella Toscana medievale, oggi è quasi scomparso;

Bellagamba : cognome descrittivo diffuso tra Toscana ed Emilia-Romagna, tipico del Medioevo, quando si assegnavano nomi legati a caratteristiche fisiche; oggi è sempre più raro e localizzato;

: cognome descrittivo diffuso tra Toscana ed Emilia-Romagna, tipico del Medioevo, quando si assegnavano nomi legati a caratteristiche fisiche; oggi è sempre più raro e localizzato; Cantarutti : di origine friulana, significa “piccolo cantante” e probabilmente indicava musicisti o figure legate alle tradizioni popolari; oggi è presente in pochissime famiglie, soprattutto nei pressi di Udine;

: di origine friulana, significa “piccolo cantante” e probabilmente indicava musicisti o figure legate alle tradizioni popolari; oggi è presente in pochissime famiglie, soprattutto nei pressi di Udine; Diotallevi : cognome teoforico diffuso storicamente nel Centro Italia, veniva spesso attribuito ai trovatelli come augurio; con il tempo è diventato sempre più raro;

: cognome teoforico diffuso storicamente nel Centro Italia, veniva spesso attribuito ai trovatelli come augurio; con il tempo è diventato sempre più raro; Incognito : assegnato spesso a bambini di origine ignota, conserva un forte significato legato all’anonimato, ma come cognome sta rapidamente scomparendo;

: assegnato spesso a bambini di origine ignota, conserva un forte significato legato all’anonimato, ma come cognome sta rapidamente scomparendo; Legista : attestato soprattutto a Caltagirone, in Sicilia, deriva dal latino e indica “giurista” o “avvocato”, probabilmente associato a figure di rilievo nel sistema giudiziario medievale;

: attestato soprattutto a Caltagirone, in Sicilia, deriva dal latino e indica “giurista” o “avvocato”, probabilmente associato a figure di rilievo nel sistema giudiziario medievale; Mangiaterra : letteralmente “mangiatore di terra”, ma probabilmente è l’evoluzione di Magnaterra, cioè proprietario terriero;

: letteralmente “mangiatore di terra”, ma probabilmente è l’evoluzione di Magnaterra, cioè proprietario terriero; Mezzasalma : apparentemente macabro, in realtà è legato a una storica unità di misura agraria siciliana; oggi sopravvive soprattutto come curiosità genealogica;

: apparentemente macabro, in realtà è legato a una storica unità di misura agraria siciliana; oggi sopravvive soprattutto come curiosità genealogica; Prencipe : variante di “principe”, nata nel Sud Italia, in particolare tra Campania e Calabria, come soprannome per persone di status o leadership; è diffuso anche all’estero;

: variante di “principe”, nata nel Sud Italia, in particolare tra Campania e Calabria, come soprannome per persone di status o leadership; è diffuso anche all’estero; Proietti : deriva da “proietto”, cioè abbandonato (un po’ come il partenopeo “Esposito” cioè lasciato nella ruota degli esposti), ed era attribuito ai trovatelli in Umbria e Lazio; è noto anche grazie a Gigi Proietti, che lo ha reso familiare al grande pubblico;

: deriva da “proietto”, cioè abbandonato (un po’ come il partenopeo “Esposito” cioè lasciato nella ruota degli esposti), ed era attribuito ai trovatelli in Umbria e Lazio; è noto anche grazie a Gigi Proietti, che lo ha reso familiare al grande pubblico; Scantamburlo : cognome veneto dalle radici dialettali, probabilmente legato a espressioni come “evitare uno scherzo”; oggi è una rarità linguistica oltre che genealogica;

: cognome veneto dalle radici dialettali, probabilmente legato a espressioni come “evitare uno scherzo”; oggi è una rarità linguistica oltre che genealogica; Vespasiani : deriva dall’imperatore romano Vespasiano e porta con sé un forte valore storico; nonostante la lunga presenza nel Lazio, oggi è un cognome molto raro;

: deriva dall’imperatore romano Vespasiano e porta con sé un forte valore storico; nonostante la lunga presenza nel Lazio, oggi è un cognome molto raro; Zappacosta: di origine meridionale, è legato alla parola “zappa” e quindi al lavoro agricolo; diffuso all’estero per via dell’emigrazione, è sempre meno presente nelle aree di origine.

I 13 cognomi a rischio estinzione. Fonte: ricerca MyHeritage

La demografia come fattore decisivo

Chiaramente, la scomparsa di alcuni cognomi rari è fortemente legata alla crisi demografica. Un cognome portato da poche decine di famiglie regge solo se quelle famiglie si riproducono, una situazione sempre più rara per il nostro Paese.

La tendenza alla mobilità geografica, inoltre, disperde ulteriormente i nuclei familiari residui, i cognomi storicamente legati a piccole comunità, che diventano i primi a cedere. La ricerca di MyHeritage, infatti, evidenzia come il fenomeno colpisca in modo particolare i cognomi “geograficamente radicati”: quelli nati in una singola provincia, legati a un’unica tradizione dialettale o a una comunità specifica. Bellagamba, tipico della Toscana e dell’Emilia-Romagna medievale, o Scantamburlo, veneto nelle radici e nel suono, difficilmente troveranno portatori al di fuori delle aree di origine. E quelle aree si spopolano, mentre aumenta la popolazione dei grandi centri urbani.

La genealogia come risposta culturale

Di fronte a questa progressiva erosione, la genealogia digitale si propone come strumento di conservazione della memoria. MyHeritage, che gestisce miliardi di documenti storici, offre test del Dna e strumenti di ricostruzione degli alberi familiari basati sull’intelligenza artificiale, ed è disponibile in 50 lingue, ha sviluppato un motore di ricerca dedicato che consente di ricostruire le origini e il significato del proprio cognome. La piattaforma viene utilizzata da decine di milioni di persone nel mondo per ricostruire il proprio albero genealogico.

L’interesse verso le origini familiari non è nostalgia fine a sé stessa. È un modo per contrastare, almeno sul piano culturale, la progressiva omologazione imposta dalla modernità. In questo senso, i cognomi rari sono micro-archivi: Legista attestava la presenza di figure giuridiche di rilievo nella Caltagirone medievale; Mangiaterra, apparentemente grottesco, era probabilmente la storpiatura di Magnaterra, cioè grande proprietario terriero. Perderli significa perdere frammenti di vita sociale che nessun database potrà mai ricreare.

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Popolazione

giovanni.palmisano@adnkronos.com (Giovanni Palmisano)