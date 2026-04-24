Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), ‘DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole’ Video News 24 Aprile 2026 14:07 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Video News Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video News Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire Video News Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael Video News Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma Video News Nutrizione: chef Basso, ‘importante mangiare bene, con un tocco di golosità’ Video News Sport: Zanolli (Alis), ‘sinergia con BeGreat alimenta ecosistema di valori’ Video News Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.2 ° C 25 ° 23.5 ° 26 % 4.1kmh 0 % Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Demografica Cognomi italiani in estinzione: i 13 più rari stanno scomparendo con la crisi demografica Lavoro Al Salone del mobile risultati e prospettive per un Appennino centrale più sicuro e sostenibile Salute e Benessere Cic all’Agenas, ‘sulla robotica raccomandazioni senza metodo e visione’ Tecnologia Verso la permanenza lunare: l’integrazione tra tecnologia e Umanesimo Spaziale Euro Zoom Nato, effetto Trump: i timori di Varsavia e la minaccia a Madrid SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza Video news Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza