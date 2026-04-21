Demenza senile, scoperta la relazione con l’insonnia: incide in oltre un caso su otto

E se per evitare la demenza senile bastasse dormire meglio? La relazione è vera in oltre un caso su otto, secondo una ricerca condotta del Massachusetts General Hospital, dove l’insonnia smette di essere un semplice elemento di disturbo e diventa motore del declino cognitivo.

I dati emersi dallo studio collocano l’insonnia tra i fattori di rischio modificabili più rilevanti per la demenza senile, al pari, per impatto potenziale, di obesità, sedentarietà e isolamento sociale.

La ricerca del Mgh invita a definire nuove strategie di prevenzione e a riconsiderare il ruolo del sonno per la salute pubblica globale.

La demenza, i caregiver e una nuova speranza

Nel mondo, decine di milioni di persone vivono con una diagnosi di demenza. Le loro famiglie si riorganizzano intorno a una malattia che avanza lentamente, che ruba i ricordi, i nomi, i volti. I caregiver, quasi sempre donne (mogli, figlie, nuore), sacrificano carriere e salute per garantire assistenza quotidiana ai cari colpiti da questa malattia. I sistemi sanitari nazionali, già sotto pressione anche a causa della crisi demografica, devono sostenere costi crescenti avendo poco personale e strutture non sempre adeguate.

In questo scenario, la medicina ha a lungo cercato una cura prima di trovare nel sonno una nuova speranza.

Insonnia responsabile del 12,5% dei casi di demenza negli Usa

La ricerca, firmata da Yuqian Lin del Mongan Institute del Massachusetts General Hospital e pubblicata a marzo 2026 sulla rivista Journals of Gerontology: Series A., ha analizzato i dati del National Health and Aging Trends Study (Nhats) del 2022, un campione rappresentativo di 5.899 adulti americani over 65.

Ne è emerso che l’insonnia è responsabile del 12,5% dei casi di demenza negli Stati Uniti. Tradotto in numeri assoluti, significa che, curando efficacemente i disturbi del sonno, nel 2022 si sarebbero potute evitare circa 449.069 diagnosi di demenza solo negli Usa.

Impatto più visibile sulle donne

L’impatto dell’insonnia sulla demenza è risultato leggermente più alto nelle donne (13,1%) rispetto agli uomini (11,6%). Questo dato riflette sia le differenze biologiche nel metabolismo del sonno sia la maggiore prevalenza di disturbi d’ansia e depressione nelle donne anziane, fattori spesso co-responsabili dell’insonnia cronica.

Ancora più preziosa, dal punto di vista clinico, è l’indicazione sulla finestra temporale di intervento: la capacità di prevenire la demenza raggiunge il picco tra i 65 e i 74 anni del paziente. È in questa fase della vita che agire sui disturbi del sonno può produrre l’impatto più significativo sulla riserva cognitiva. Aspettare i 75 anni, o oltre, riduce sensibilmente le possibilità di incidere sul decorso della malattia.

Il riflesso in Italia: 187.500 casi evitabili?

I dati americani parlano chiaro, ma cosa accade nel nostro Paese?

In Italia si stima che circa 1,5 milioni di persone vivano con una diagnosi di demenza. Parallelamente, si contano circa 10 milioni di anziani che soffrono di insonnia cronica o significativi disturbi del sonno. Se applicassimo la stessa proporzione identificata dallo studio di Yuqian Lin (12,5% dei casi di demenza attribuibili all’insonnia) avremmo circa 187.500 casi di demenza in Italia collegati a disturbi del sonno non trattati.

Il monito dei medici italiani sull’insonnia

Le principali società scientifiche italiane hanno già recepito il segnale. La Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) e la Sin (Società italiana di neurologia) considerano ormai l’insonnia una priorità sanitaria nella protezione della riserva cognitiva degli anziani.

Eppure, nella pratica clinica quotidiana, i disturbi del sonno negli over 65 vengono ancora troppo spesso liquidati come un fastidio inevitabile dell’invecchiamento, trattati con farmaci ipnotici che possono avere effetti controproducenti sulla qualità del sonno profondo (che, come vedremo, è strettamente connesso alla demenza), oppure semplicemente ignorati.

Come il vizio del fumo, l’obesità e altre condizioni patogene, il costo di questa gestione superficiale non è solo sanitario. È un costo economico, dal momento che la demenza è tra le patologie più costose per il Servizio Sanitario Nazionale, che può attenuarne i sintomi, ma non può eradicarla. È un costo sociale, dal momento che il 70% dei malati di demenza in Italia è assistito a domicilio, con un carico che ricade quasi interamente sulle famiglie e sulle donne. Ed è un costo umano, perché ogni caso evitabile di demenza è la storia di una vecchiaia che poteva essere vissuta diversamente.

Perché succede? Il cervello che si “lava” di notte

Per capire perché dormire male accelera la demenza, bisogna considerare la biologia del sonno e scoprire che il cervello, mentre noi riposiamo, è tutt’altro che dormiente.

In particolare, lo studio di Yuqian Lin associa la riduzione del sonno Rem (Rapid eye movement, quella fase in cui sogniamo e in cui il cervello consolida la memoria) all’accumulo di proteina beta-amiloide e alla riduzione del volume dell’ippocampo, la struttura cerebrale cruciale per la memoria. Non a caso l’amiloide è la stessa proteina che forma le placche caratteristiche dell’Alzheimer.

Ma perché si accumula? Qui entra in gioco un meccanismo scoperto da ricerche indipendenti che corroborano e ampliano i risultati ottenuti dalla ricerca del Massachusetts General Hospital.

Le conferme da altri studi

Il primo protagonista da tenere a mente è sistema glinfatico: una rete di canali che, durante il sonno profondo, si espande attorno ai neuroni per “lavare via” le tossine accumulate durante la veglia, tra cui proprio l’amiloide e la proteina tau. Quando il sonno è frammentato, breve o superficiale, il sistema glinfatico non riesce a completare il suo lavoro. Così, le tossine restano, si accumulano e, nel tempo, danneggiano i neuroni.

Uno studio indipendente condotto da Karienn de Souza alla Texas A&M aggiunge un tassello biologico fondamentale per la ricerca condotta dal Mgh: le microglia, ovvero le cellule immunitarie del cervello.

In condizioni normali, queste cellule pattugliano il tessuto neurale, identificano i detriti e li eliminano, a patto che il sonno sia di qualità. La ricerca di de Souza, infatti, dimostra che la privazione del sonno porta le microglia in uno stato definito “stress-primed” (letteralmente “innescato dallo stress”): non collassano, ma perdono la capacità di ripulire efficacemente i detriti, diventando iper-reattive e favorendo la creazione di stati infiammatori. Il risultato è un ambiente cerebrale tossico che accelera il declino cognitivo.

Se il sistema glinfatico è la squadra di pulizia notturna, le microglia sono il personale di manutenzione diurno. Il sonno insufficiente manda in tilt entrambi.

Il circolo vizioso stress-insonnia

Una domanda atavica quando si parla di insonnia è: siamo stressati perché dormiamo male o dormiamo male perché siamo stressati?

Sul punto, interviene una recente ricerca pubblicata su Jmir Aging, condotta con braccialetti in grado di monitorare il movimento e i ritmi circadiani. Lo studio ha documentato una relazione bidirezionale tra sonno e salute mentale: il sonno frammentato aumenta l’irritabilità e i sintomi psichiatrici; a loro volta questi stessi sintomi (ansia, umore depresso, agitazione) peggiorano la qualità del sonno della notte successiva. Si genera così un circolo vizioso che, una volta innescato, si autoalimenta e accelera il deterioramento cognitivo.

Pertanto, trattare solo l’insonnia senza considerare lo stato emotivo del paziente, o viceversa, rischia di non spezzare mai il ciclo.

Il sonno come pilastro della salute pubblica

I dati convergono verso una conclusione che sarebbe sbagliato ignorare: il sonno non è un lusso né un’abitudine privata. È un atto di salute pubblica.

Dormire bene significa dare al cervello la possibilità di pulirsi ogni notte, di consolidare i ricordi, di mantenere efficienti le cellule immunitarie che presidiano i neuroni. Significa ridurre concretamente il rischio di sviluppare una malattia che, una volta instaurata, non ha ancora una cura risolutiva.

La prevenzione passa attraverso interventi accessibili, quali la terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia, oggi considerata il gold standard internazionale, l’igiene del sonno, la gestione dei disturbi d’ansia e depressivi, e strumenti diagnostici innovativi come il test Bai.

Gli esperti sottolineano che la scienza, da sola, non basta. Per recuperare un buon rapporto con il sonno serve anche una rivoluzione culturale: smettere di considerare il sonno come tempo “rubato” alla produttività, e accoglierlo come il momento in cui il cervello si prende cura di sé stesso, proteggendoci da malattie evitabili.

—

Welfare

content.lab@adnkronos.com (Redazione)