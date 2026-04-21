Il segreto dei 102 anni di George: tra cantiere, ceramica e il successo su TikTok

Se cercate la definizione di “invecchiamento attivo”, non troverete esempio migliore di George Strausman. A 102 anni, questo vecchietto di Great Neck, Long Island, New York, non solo rifiuta l’idea del riposo, ma vive una quotidianità che farebbe invidia a un cinquantenne. Strausman divide infatti il suo tempo tra il cantiere di famiglia, i corsi di poesia e una passione viscerale per la ceramica, diventando nel frattempo una star globale grazie ai social media.

Una settimana da record: dal lavoro al tornio

Mentre molti considerano la pensione un traguardo lontano, George continua a lavorare quattro giorni a settimana nell’azienda edile di famiglia. Ma è ciò che fa nel suo giorno libero a lasciare senza parole: si mette alla guida della sua auto e si reca al corso di ceramica del distretto scolastico di Great Neck per una lezione settimanale di tre ore.

In quella classe, George è l’unico uomo. “È un gruppo di signore molto simpatiche”, ha commentato ai media locali con ironia, “alcune di loro sono davvero esperte”. Nonostante pratichi quest’arte da circa dieci anni, l’ultracentenario affronta il tornio con l’umiltà di un apprendista e il rigore di un maestro: “Ho sempre lavorato con le mani. È una cosa interessante, ma è una sfida farla bene”.

La ricerca della perfezione

Il suo perfezionismo è diventato leggendario tra i banchi del corso. La sua insegnante, Rosalie Dornstein, esprime una stima profonda per la sua dedizione: “È meraviglioso che a 102 anni voglia ancora migliorare”. George, tuttavia, è il critico più severo di se stesso. Sua moglie Nancy racconta che l’uomo porta spesso a casa quelli che lui definisce “pezzi scartati”, convinto di non aver ancora raggiunto lo standard desiderato. “Forse un giorno diventerò abbastanza bravo da essere soddisfatto”, ha dichiarato George ai microfoni di Cbs News, “ma per ora non lo sono ancora”.

Da nonno a star di TikTok

La fama internazionale è arrivata quasi per caso, grazie alla nipote Francesca Rietti, che ha iniziato a documentare la routine del nonno su TikTok. In uno dei video più virali, George descrive la sua giornata tipo con una semplicità disarmante: “Vado alla lezione di poesia, scrivo qualche verso, poi corro a quella di ceramica per creare vasi e pezzi unici. E infine, porto la mia compagna a cena fuori”.

Il pubblico dei social è rimasto stregato non solo dalla sua longevità, ma dal suo aspetto e dalla sua vitalità. Secondo Francesca, il segreto è semplice: “È un uomo felice, uno che ama profondamente la vita”. George, dal canto suo, accoglie la notorietà con filosofia: “Penso che le persone mi rispettino perché non capita a tutti di arrivare a 100 anni. Sono tutti molto gentili con me”.

Una vita senza freni

La ceramica non è che l’ultimo capitolo di una vita dinamica. Prima di dedicarsi al tornio a 92 anni, Strausman è stato un accanito tennista, sport che ha praticato con regolarità fino ai 90 anni, smettendo solo quando lo sforzo fisico è diventato eccessivo per il suo corpo.

Oggi, George continua a frequentare le lezioni di persona, anche se occasionalmente si collega via Zoom, ma preferisce di gran lunga uscire di casa per socializzare. Come sottolineato da Jennifer Andersen, direttrice del programma educativo di Great Neck, la sua presenza è una fonte costante di ispirazione: “Vederlo arrivare qui guidando la sua auto, chiacchierare con tutti e mantenere questo impegno ogni settimana è davvero incredibile per tutti noi”.

La storia di George Strausman ci ricorda che il tempo è un alleato se accompagnato dalla curiosità. Perché, come suggerisce il video che lo ha reso famoso, non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo.

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