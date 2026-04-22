Giornata nazionale della salute femminile tra consapevolezza, cura e innovazione

Oggi, 22 aprile, l’Italia celebra la Giornata Nazionale della Salute della Donna, un appuntamento fondamentale per rimettere al centro il benessere femminile in ogni sua fase, dall’infanzia alla maturità. Non si tratta solo di una ricorrenza simbolica, ma di un’occasione per tracciare un percorso che lega la prevenzione quotidiana alle più moderne frontiere della medicina, offrendo alle donne strumenti concreti per proteggere la propria vita e i propri desideri di futuro. In questo scenario, la salute si declina attraverso la consapevolezza della propria fertilità, l’umanizzazione dei percorsi nascita e l’eccellenza tecnologica nella lotta contro i tumori.

La tutela della fertilità

Prevenzione e fertilità, un binomio che la dottoressa Monica Calcagni spiega a Demografica Adnkronos come necessario: “In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, credo sia fondamentale ricordare che la fertilità non è infinita né scontata, ma è strettamente legata all’età e allo stile di vita”, spiega la dottoressa Calcagni. “Il primo consiglio è proprio questo: informarsi presto. Troppe donne arrivano tardi a chiedere aiuto perché nessuno ha mai spiegato loro come funziona davvero la riserva ovarica”.

Secondo la dottoressa, la prevenzione è un impegno costante: “Preservare la fertilità significa innanzitutto prendersi cura del proprio corpo: evitare fumo e alcol, mantenere un peso equilibrato, fare attività fisica regolare e gestire lo stress. Anche la prevenzione ginecologica gioca un ruolo chiave: controlli periodici, attenzione alle infezioni e diagnosi precoce di condizioni come endometriosi o sindrome dell’ovaio policistico”. È essenziale, inoltre, prestare ascolto ai segnali inviati dall’organismo: “Un altro punto importante è non sottovalutare i segnali del corpo: cicli irregolari, dolore importante o cambiamenti devono essere sempre approfonditi”.

Oggi, la scienza offre alle donne nuove possibilità: “Quando serve, oggi abbiamo strumenti come la preservazione della fertilità (social freezing), che possono offrire una possibilità concreta, ma vanno valutati con consapevolezza e nei tempi giusti”. Il messaggio finale della dottoressa è un invito all’azione: “Il messaggio più importante? Non aspettare il momento “perfetto”, ma iniziare a conoscere il proprio corpo il prima possibile. La fertilità si tutela con informazione, prevenzione e scelte consapevoli”.

Il percorso nascita

Quando la consapevolezza della salute si trasforma nel desiderio di una nuova vita, il focus si sposta sulla maternità. La Fnopo (Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica) sottolinea come la scelta del luogo del parto non sia un mero dettaglio logistico, ma un equilibrio tra sicurezza e dignità. Dall’ospedale, punto di riferimento per le gravidanze a rischio e le emergenze, alle case di maternità e al parto a domicilio per i casi fisiologici, ogni donna deve poter contare su un percorso appropriato e condiviso con i professionisti. Pratiche come il contatto pelle a pelle immediato e il rooming-in (la permanenza del neonato in camera con la madre) sono elementi qualificanti che favoriscono il benessere della diade madre-figlio fin dai primi istanti. Come afferma la presidente Silvia Vaccari, la salute materna si costruisce attraverso un’informazione trasparente che riduca l’ansia e metta al centro i bisogni della donna.

La rivoluzione dell’Intelligenza artificiale nella prevenzione oncologica

La protezione del futuro passa inevitabilmente per la prevenzione del tumore al seno. In questo campo, l’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma ha introdotto una tecnologia d’avanguardia che rende la mammografia “intelligente”. Si tratta della prima struttura pubblica in Italia a dotare la propria Breast Unit di una configurazione così completa di Intelligenza artificiale. Grazie ad algoritmi avanzati, i medici possono ora individuare lesioni e microcalcificazioni con una precisione superiore fino al 9% rispetto ai metodi tradizionali. L’Ai supporta il radiologo evidenziando le aree sospette e riducendo drasticamente il volume di dati da analizzare, permettendo diagnosi più rapide e accurate. Per le pazienti, questo significa anche percorsi meno invasivi: le nuove tecnologie consentono di eseguire biopsie precise direttamente in reparto, evitando spesso il ricorso alla risonanza magnetica chiusa e riducendo così la tensione legata all’attesa.

L’impegno istituzionale e gli stili di vita

Questo ecosistema di cura è sostenuto dall’impegno del Governo. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito che la salute femminile è un patrimonio da difendere attraverso un approccio personalizzato e il rafforzamento degli screening oncologici, ampliando le fasce d’età per l’accesso gratuito ai controlli. Infine, l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che la prevenzione inizia a tavola e nel movimento: consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e praticare almeno 60 minuti di attività fisica sono le basi per proteggere la salute sin dall’infanzia.

—

Fertilità

content.lab@adnkronos.com (Redazione)