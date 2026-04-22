Sostenibilità: sindaca Tarasconi, ‘Piacenza fortemente legata al tema ambientale’ Video News 22 Aprile 2026 11:20 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video News Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’ Video News Sostenibilità: Xerra (Gruppo Iren), ‘stakeholder a raccolta per riflettere su sfide Esg’ Video News A Roma il presidente della Repubblica del Kenya ospite d’eccezione della Luiss Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy Video News Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ Video News Sostenibilità, L’Oréal prosegue verso l’obiettivo net zero Video News Ai: Bisio (Engineering Group), ‘nostro LLM utile ad aziende e istituzioni’ Video News Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Malattie rare: Celia (Argenx), ‘arte capace di raccontare miastenia grave’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 16.9 ° C 18 ° 15.4 ° 53 % 6.2kmh 20 % Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 22 ° Ultimi articoli Euro Zoom Solovyov-Meloni, un caso tra Roma e Mosca Euro Zoom Difesa Ue, svolta Kubilius: “Serve un nuovo trattato sul modello Schengen” Primo Piano Suprematismo, odio razziale e manuali per esplosivi sul web: blitz della Digos, perquisizioni anche a Siena Primo Piano Azienda ‘clone’ per eludere il fisco e per la frode internazionale: maxi sequestro della Finanza nell’Empolese Salute e Benessere Italiane mamme sempre più tardi, età media 32,7 anni. Appello Ivi: “Più attenzione ai tempi della fertilità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video News Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’ Video News Sostenibilità: Xerra (Gruppo Iren), ‘stakeholder a raccolta per riflettere su sfide Esg’ Video news Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video News Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’ Video News Sostenibilità: Xerra (Gruppo Iren), ‘stakeholder a raccolta per riflettere su sfide Esg’