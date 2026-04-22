Sostenibilità, L’Oréal prosegue verso l’obiettivo net zero Video News 22 Aprile 2026 08:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ Video News Ai: Bisio (Engineering Group), ‘nostro LLM utile ad aziende e istituzioni’ Video News Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Malattie rare: Celia (Argenx), ‘arte capace di raccontare miastenia grave’ Video News Malattie rare: neurologo Falzone ‘obiettivo cure personalizzate per miastenia gravis’ Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Malattie rare: miastenia gravis, Mantegazza (Aim) ‘ con terapie mirate meno effetti collaterali’ Video News Malattie rare: miastenia gravis, artista Wurtzel ‘racconto la libertà di movimento’ Video News Unicredit, accordo con sindacati per il piano di ricambio generazionale Video News Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione Carica altri Firenze nubi sparse enter location 13.4 ° C 13.9 ° 12.1 ° 58 % 6.2kmh 40 % Mer 19 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Tecnologia L’IA di TikTok può davvero utilizzare i nostri post come vuole? Economia Pienza e Pitigliano tra le mete più desiderate: la Toscana brilla nella classifica Small Cities 2026 Tecnologia Xbox Game Pass Ultimate più economico ma senza Call of Duty Tecnologia Roblox firma la pace milionaria con Alabama e West Virginia Tecnologia Splatoon Raiders arriva su Switch 2 a luglio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ Video News Ai: Bisio (Engineering Group), ‘nostro LLM utile ad aziende e istituzioni’ Video News Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’ Video news Video News Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ Video News Ai: Bisio (Engineering Group), ‘nostro LLM utile ad aziende e istituzioni’ Video News Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’