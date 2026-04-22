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Pienza e Pitigliano tra le mete più desiderate: la Toscana brilla nella classifica Small Cities 2026

Il fascino del turismo lento conquista gli italiani: la nuova graduatoria di Holidu sui comuni sotto i 5mila abitanti premia chi cerca vacanze lontane dal caos metropolitano

Economia
REDAZIONE
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Comune Pienza
Foto di: Comune di Pienza
1 ' di lettura

FIRENZE – Le ferie lontane dal caos delle grandi metropoli, alla scoperta di realtà a misura d’uomo, si confermano una tendenza in forte ascesa tra i viaggiatori italiani. A mappare questo fenomeno è la classifica Small Cities 2026, elaborata dal portale di prenotazioni Holidu, che ha analizzato le trenta località italiane con meno di cinquemila abitanti più ricercate online. In questa speciale graduatoria, che incrocia i volumi di ricerca mensili con il prezzo medio a notte delle case vacanza, la Toscana si ritaglia un ruolo di primissimo piano.

A rappresentare la regione sono due gioielli architettonici e paesaggistici che si piazzano comodamente nella prima metà della classifica. Pienza sfiora la ‘top 10’ nazionale, conquistando un eccellente undicesimo posto. A stretto giro segue Pitigliano, che si posiziona al quattordicesimo gradino tra le mete più digitate sul web. Grazie a queste due eccellenze, la Toscana si inserisce nel nutrito gruppo di territori che vantano una doppietta in classifica, affiancando Sicilia, Puglia, Marche, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Piemonte.

Allargando lo sguardo al panorama nazionale, la medaglia d’oro della Small Cities 2026 va all’Abruzzo con la località montana di Roccaraso, capace di catalizzare oltre 165mila ricerche mensili (con un costo medio per alloggio di 185 euro) e di scalare ben dieci posizioni rispetto al 2025. Il podio si completa con due grandi classici del turismo esclusivo: la ligure Portofino si piazza seconda con oltre 110mila ricerche (e un prezzo medio di 406 euro a notte), seguita dalla campana Amalfi, terza con più di 90mila ‘click’ (263 euro a notte).

A ridosso del podio si posizionano le siciliane Favignana e San Vito Lo Capo, seguite da Positano, Courmayeur, Maratea (che scivola dall’apice della scorsa edizione all’ottavo posto), Bormio e la new entry Ventotene. Tra le curiosità statistiche spicca l’uscita di scena della sarda San Teodoro: presente in graduatoria l’anno passato, è stata esclusa nel 2026 per aver superato il tetto demografico imposto dallo studio, raggiungendo quota 5.224 abitanti.

Analizzando la distribuzione geografica complessiva, la Lombardia ribadisce la propria leadership risultando la regione più rappresentata con quattro piccoli centri (Bormio, Bellagio, Ponte di Legno e Varenna). Subito dietro si piazzano Campania e Lazio, con tre cittadine a testa. Fanalini di coda, con una sola località inserita tra le prime trenta, risultano Abruzzo, Liguria, Valle d’Aosta, Basilicata, Veneto e Calabria.

© Riproduzione riservata

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