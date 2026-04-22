Malattie rare: miastenia gravis, Mantegazza (Aim) ‘ con terapie mirate meno effetti collaterali’ Video News 22 Aprile 2026 08:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Malattie rare: Celia (Argenx), ‘arte capace di raccontare miastenia grave’ Video News Malattie rare: neurologo Falzone ‘obiettivo cure personalizzate per miastenia gravis’ Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Malattie rare: miastenia gravis, artista Wurtzel ‘racconto la libertà di movimento’ Video News Unicredit, accordo con sindacati per il piano di ricambio generazionale Video News Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione Video News Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di Electrolux celebra tempo e armonia dell’abitare Video News Veicoli autonomi, Maran (Pd): “Avanti con il Made in EU, noi tanti prototipi ma altri hanno servizi” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 13.4 ° C 13.9 ° 12.1 ° 58 % 6.2kmh 40 % Mer 19 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Demografica Assegno ordinario di invalidità, svolta per chi è nel contributivo: fino a circa 600 euro in più l’anno Tecnologia HP Imagine 2026: HP IQ, il futuro del lavoro intelligente Sport nazionale Il 31 maggio la decima edizione dell’Eroica di Montalcino: oltre un terzo viene dall’estero Sport nazionale Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c’è anche il Moro di Venezia Salute e Benessere Bimbi Down da mamme giovani? Dietro la sindrome anche una reazione autoimmune: lo studio che cambia tutto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Malattie rare: Celia (Argenx), ‘arte capace di raccontare miastenia grave’ Video news Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Malattie rare: Celia (Argenx), ‘arte capace di raccontare miastenia grave’