Gcc Pokémon: a Luminopoli esplode il Caos Nascente

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato il lancio di Megaevoluzione – Caos Nascente, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che debutterà sul mercato mondiale il 22 maggio 2026. In concomitanza con l’annuncio, mostriamo in esclusiva una carta del set in anteprima assoluta, offrendo uno sguardo ravvicinato alle meccaniche che ridefiniranno i turni di gioco nella prossima stagione.

Lo scenario narrativo dell’espansione è ambientato tra le strade di Luminopoli, dove l’inedito Mega Floette-ex agisce come forza destabilizzante al calare della notte, contrastato dall’intervento di creature iconiche come Mega Greninja-ex, Mega Pyroar-ex e Mega Dragalge-ex.Il design della collezione punta fortemente sul fattore estetico e sulla memoria storica del brand, introducendo i Pokémon-ex Megaevoluzione in vesti ultrarare. Queste carte si distinguono per illustrazioni ricercate che integrano sullo sfondo le sagome delle forme originali dei Pokémon, creando un legame visivo diretto con l’evoluzione di base. La composizione del set prevede cinque Pokémon-ex Megaevoluzione e altrettanti Pokémon-ex standard, affiancati da undici carte rare illustrazione.

Per quanto riguarda le varianti di maggior pregio, il catalogo include diciotto versioni ultrarare tra Pokémon e carte Allenatore, oltre a sei esemplari classificati come rari illustrazione speciale, distribuiti attraverso le classiche buste, i set Allenatore Fuoriclasse e le diverse collezioni speciali.

La tabella di marcia per gli appassionati prevede una serie di tappe che precedono l’uscita ufficiale nei negozi. A partire dal 9 maggio 2026, i tornei prerelease del circuito Play! Pokémon consentiranno di testare le nuove strategie presso i rivenditori autorizzati aderenti. Sul fronte digitale, l’integrazione avverrà con ventiquattro ore di anticipo rispetto alla distribuzione fisica: dal 21 maggio 2026, l’app GCC Pokémon Live su sistemi iOS, Android, macOS e Windows permetterà di collezionare e schierare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione, garantendo inoltre bonus specifici per gli utenti che effettueranno l’accesso durante il periodo di lancio.

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