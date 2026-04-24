Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News 24 Aprile 2026 15:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video News SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali” Video News Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Video News Rassegna stampa estera del 24 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 aprile 2026 Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), ‘DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.2 ° C 23.9 ° 20.4 ° 33 % 5.7kmh 0 % Ven 20 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Primo Piano Firenze Rocks torna alla Visarno Arena con una lineup di grandi nomi Primo Piano Timbra il cartellino e poi si assenta dal lavoro: arrestato dipendente dell’ospedale di Pescia Sport nazionale Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partenership con Polymarket Demografica “La prima generazione libera dal fumo”, così il Regno Unito vieta le sigarette ai maggiorenni Sport nazionale Lazio, ufficiale la partnership con Polymarket SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video news Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper”