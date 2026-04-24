Lazio, ufficiale la partnership con Polymarket

(Adnkronos) – “In data odierna, i rappresentanti di Polymarket hanno fatto visita al Centro Sportivo di Formello, in occasione dell’avvio operativo della partnership strategica con la S.S. Lazio, culminato con la consegna ufficiale della maglia recante il brand del partner. A seguito dell’annuncio della partnership con Polymarket, la S.S. Lazio comunica l’avvio operativo della collaborazione con la piattaforma globale leader nel settore dei prediction market”. Lo scrive il club sul suo sito. “L’accordo, di rilevanza internazionale, è stato sviluppato con il supporto dell’agenzia PalComm, che ha curato l’operazione per Polymarket in esclusiva per il mercato italiano. Questa fase della collaborazione è orientata allo sviluppo di modelli innovativi e al rafforzamento del posizionamento globale del Club, attraverso iniziative che integrano analisi, previsione e contenuti digitali avanzati.

Il Direttore Marketing della S.S. Lazio, Marco Canigiani, ha dichiarato: “Questa partnership si inserisce in una strategia di sviluppo orientata all’internazionalizzazione e alla valorizzazione del brand Lazio. L’accordo con Polymarket rappresenta un’operazione di rilevante valore economico, superiore ai 22 milioni di dollari, costruita su basi industriali solide e su una visione condivisa di crescita nel medio-lungo periodo. Questo accordo conferma la nostra capacità di dialogare con realtà globali e di attrarre investimenti qualificati, sviluppando progetti innovativi ad alto valore aggiunto per il Club e per i nostri partner.”

Emanuele Floridi, Responsabile della Comunicazione della S.S. Lazio, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo della Lazio Media Company, uno degli asset strategici su cui il Club sta costruendo la propria crescita futura.L’obiettivo è evolvere verso un ecosistema editoriale e digitale proprietario, sempre più internazionale, capace non solo di produrre e distribuire contenuti, ma di interpretarli attraverso dati, insight e modelli predittivi. La collaborazione con Polymarket si inserisce esattamente in questa direzione: integrare tecnologia, analisi e storytelling per rafforzare il rapporto con i tifosi e posizionare la S.S. Lazio come una media company globale, capace di competere nei nuovi scenari dell’industria sportiva. L’accordo assume un valore ancora più significativo alla luce della sua esclusività nel calcio italiano per la prima stagione, durante la quale la S.S. Lazio rappresenta l’unico club partner di Polymarket, all’interno di un’operazione sviluppata nel pieno rispetto delle norme vigenti nel nostro Paese.”

Andrea Mach, Responsabile Partnership e Public Affairs di Polymarket, ha dichiarato: “Essere qui a Formello, arrivando appositamente da New York per la consegna della maglia con il nostro brand, rappresenta un segnale concreto dell’importanza strategica di questa partnership. Polymarket crede fortemente nella capacità della S.S. Lazio di parlare a un pubblico globale, unendo sport, tecnologia e innovazione. Questa collaborazione è solo l’inizio di un percorso che porterà nuove forme di coinvolgimento e interazione con i tifosi. Le performance registrate nel lancio durante la partita Napoli-Lazio e nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta sono la dimostrazione della bontà dell’operazione.”

Davide Raciti, Ceo di PalComm Italia, ha dichiarato: “PalComm interconnette brand internazionali innovativi con le migliori realtà italiane nel mondo dello sport, dei media e della tecnologia. Lavoriamo su entrambi i lati: aiutiamo le aziende italiane ad attrarre capitali e partner esteri e accompagniamo i grandi player internazionali a trovare il posto giusto nel mercato italiano. La Lazio è un esempio di club che sta costruendo una dimensione sempre più globale, e Polymarket — piattaforma da 11 miliardi di dollari, partner del Wall Street Journal e della LaLiga — ha riconosciuto esattamente questo. Non a caso, gli stessi brand internazionali e nazionali trovano nell’ecosistema media del nostro Gruppo la piattaforma ideale per costruire visibilità e credibilità sul mercato italiano. Sono esattamente queste le operazioni in cui crediamo e che rispecchiano la nostra missione.”

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