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Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partenership con Polymarket

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “In data odierna, i rappresentanti di Polymarket hanno fatto visita al Centro Sportivo di Formello, in occasione dell’avvio operativo della partnership strategica con la S.S. Lazio, culminato con la consegna ufficiale della maglia recante il brand del partner. A seguito dell’annuncio della partnership con Polymarket, la S.S. Lazio comunica l’avvio operativo della collaborazione con la piattaforma globale leader nel settore dei prediction market”. Lo scrive il club sul suo sito. 

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