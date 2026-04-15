Matteo Biffoni fa tris a Prato: “Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà Biffoter”

Matteo Biffoni fa tris a Prato. Il consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, oltre 22mila voti, sindaco di Prato nei mandati 2014-2029 e 2019-2024, è candidato sindaco alle amministrative 2026 al voto a Prato il 24 e 25 maggio. La direzione del Partito Democratico ha approvato all’unanimità nella serata di martedì 14 aprile la proposta del segretario provinciale reggente Christian Di Sanzo, deputato, di candidare Biffoni. In direzione i deputati Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, e Marco Furfaro. Biffoni candidato sindaco sostenuto dal campo largo centrosinistra. Un candidato sindaco Matteo Biffoni, ex presidente Anci Toscana, nella Prato commissariata dopo le dimissioni di Ilaria Bugetti, Pd, indagata, eletta alle amministrative 2024. Matteo Biffoni: “Non si deve parlare di Biffoter, perché sono cambiati i tempi e le esigenze della città. In questo momento difficile per Prato ci sarà bisogno di tutti. Di fronte alla richiesta di un impegno diretto per la mia comunità non potevo tirarmi indietro. Se sarò eletto, i miei saranno cinque anni. Perché il mio compito sarà quello di rimettere in moto la città, farla ripartire. Se i pratesi ci daranno fiducia saranno cinque anni nei quali dovremo usare due parole per Prato: sforzo e amore, perché bisogna voler bene alla città e lavorare insieme per farla ripartire”. Di Sanzo: “Il mio obiettivo, da quando l’assemblea mi ha eletto reggente del Pd Prato è sempre stato quello di unire il partito intorno a una proposta che trovasse largo consenso tra tutte le nostre sensibilità. E queste sono state settimane importanti di dialogo nella nostra comunità democratica.

Matteo è la candidatura più forte che il Pd può mettere a disposizione della città. Dieci anni da sindaco, una città che ha saputo guidare in momenti difficili, oltre 22mila preferenze alle regionali di ottobre, una conoscenza profonda del tessuto produttivo e sociale di Prato.

È lui la persona giusta per far ripartire da subito la città e riprendere i progetti interrotti. Lo ringrazio per la disponibilità a mettersi ancora una volta al servizio di Prato.

L’obiettivo per le prossime elezioni comunali è chiaro: con la forza di questa candidatura e della nostra proposta ci sono tutte le condizioni per vincere e governare bene”.

Fossi: “La candidatura di Matteo Biffoni a sindaco di Prato rappresenta una scelta solida e di qualità per il Partito Democratico e per tutta la comunità pratese. Biffoni ha già dimostrato, nei suoi anni di amministrazione, competenza, capacità di ascolto e una visione concreta per lo sviluppo della città. Dopo il periodo difficile che Prato ha vissuto, si apre oggi una nuova fase che richiede responsabilità, serietà e uno sguardo lungo sul futuro. In una fase complessa come quella attuale, serve una guida esperta, capace di tenere insieme crescita economica, coesione sociale e sicurezza.

Il Partito democratico si presenta unito e determinato a sostenere un progetto credibile e vicino ai cittadini. Prato ha bisogno di continuità nei risultati e di uno slancio nuovo per affrontare le sfide future, dall’innovazione al lavoro, fino alla qualità dei servizi. Siamo convinti che questa candidatura saprà parlare a tutta la città, costruendo un percorso inclusivo e partecipato. Il nostro impegno sarà massimo per una campagna elettorale seria, concreta e radicata nei territori. A Matteo Biffoni va il pieno sostegno del Pd Toscana per questa importante sfida”.