Consiglio regionale Toscana, eletti presidenti commissioni: sanità a Matteo Biffoni, sviluppo economico a Brenda Barnini

Eletti con voto unanime e palese i presidenti delle sette commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi, Casa Riformista, vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, e Diego Petrucci, FdI.

Commissioni insediatesi giovedì 4 dicembre. Come anticipato, la presidenza della commissione sanità va a mister preferenze Matteo Biffoni, Pd, sindaco di Prato 2014-2014, con 22.155 preferenze il più votato di sempre in Consiglio regionale della Toscana. Vicepresidente Enrico Tucci, FdI, vicepresidente segretario Federico Eligi, Casa Riformista.

A Brenda Barnini, Pd, tra i più votati alle urne il 12 e 13 ottobre, sindaca di Empoli 2014-2024, la presidenza della commissione sviluppo economico e rurale. Vicepresidente Marcella Amadio, FdI,vicepresidente segretario Mario Puppa, Pd.

A Jacopo Cellai, FdI, la presidenza commissione controllo, vicepresidenti Alessandro Franchi, Pd, e Luca Minucci, FdI.

Stefania Saccardi: “Con l’insediamento delle commissioni il Consiglio può iniziare a programmare i suoi lavori istituzionali. Auguro a presidente, vicepresidenti e a tutti i commissari eletti oggi un buon lavoro. La prossima settimana saranno convocate le prime sedute delle commissioni mentre la settimana successiva si svolgerà la seduta del Consiglio”.

La composizione delle sette commissioni consiliari regionali permanenti con presidenti e vicepresidenti eletti giovedì 4 dicembre.

Vittorio Salotti, Casa Riformista, presidente Commissione Affari istituzionali, programmazione e bilancio. Chiara La Porta, Fratelli d’Italia, vicepresidente, Simone Bezzini, Pd, vicepresidente segretario

Gli altri commissari sono: Bernard Dika e Antonio Mazzeo, Pd, Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia)) e Jacopo Maria Ferri (Forza Italia).

Brenda Barnini (Partito Democratico), presidente Commissione Sviluppo economico e rurale. Marcella Amadio (Fratelli d’Italia), vicepresidente. Mario Puppa (Partito democratico), vicepresidente segretario

Gli altri componenti sono: Matteo Trapani e Roberta Casini, Pd, per M5S Irene Galletti, per Forza Italia Marco Stella (FI), e per Fratelli d’Italia Luca Minucci e Gabriele Veneri.

Matteo Biffoni (Partito democratico), presidente Commissione Sanità e politiche sociali. Enrico Tucci (Fratelli d’Italia), vicepresidente. Federico Eligi (Casa Riformista), vicepresidente segretario

Gli altri componenti sono: Lorenzo Falchi (Avs), Luca Rossi Romanelli (M5S), Serena Spinelli e Andrea Vannucci, Pd, Diego Petrucci, Jacopo Cellai e Alessandro Tomasi, Fratelli d’Italia.

Gianni Lorenzetti (Partito Democratico), presidente Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture. Claudio Gemelli (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Francesco Casini (Casa riformista), vicepresidente segretario.

Gli altri componenti sono: Massimiliano Ghimenti (Avs), Alessandro Franchi e Lidia Bai, Pd, Alessandro Capecchi e Marco Guidi, Fratelli d’Italia.

Diletta Fallani (Avs), presidente Commissione Istruzione, formazione, beni e attività culturali. Massimiliano Simoni (Lega Salvini), vicepresidente. Simona Querci (Partito Democratico), vicepresidente segretario. Gli altri componenti sono: Iacopo Melio (Pd) e Matteo Zoppini (FdI).

Jacopo Cellai (Fratelli d’Italia), presidente Commissione Controllo. Alessandro Franchi (Partito democratico), vicepresidente. Luca Minucci (Fratelli d’Italia), vicepresidente.

Gli altri componenti sono: Diletta Fallani (Avs), Luca Romanelli Rossi (M5S), Mario Puppa (Pd) e Lidia Bai (Pd), Federico Eligi (Casa riformista), Luca Minucci (FdI), Marco Stella (FI) e Massimiliano Simoni (Lega Salvini).

Irene Galletti (M5S), presidente Commissione Politiche europee e relazioni internazionali. Marco Guidi (Fratelli d’Italia), vicepresidente. Serena Spinelli (Partito democratico), vicepresidente segretario

Gli altri componenti sono: Lorenzo Falchi (Avs), Matteo Trapani e Simona Querci, Pd, Francesco Casini (Casa riformista), Alessandro Capecchi e Luca Minucci, Fratelli d’Italia, e Jacopo Maria Ferri (Forza Italia).