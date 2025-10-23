Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: poker Casa riformista in maggioranza con Giani bis

Getting your Trinity Audio player ready...

Sono le new entry Francesco Casini, oltre settemila preferenze: 3.342 Firenze 1 più 3.819 Firenze 2 dove scatta il seggio. Federico Eligi, Pisa, 1.798 voti. Vittorio Salotti di Barga, Lucca, 2.964 voti. Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana uscente, 5.469 voti Firenze 1 più 817 voti Firenze 3.

Stefano Scaramelli, Italia Viva, vicepresidente Consiglio regionale uscente, non è stato eletto pur ottenendo 3.647 preferenze. “Grazie di cuore. Grazie per le 3647 preferenze personali. Un dato straordinario. In Toscana è nato il nuovo centrosinistra italiano. Il progetto di Casa Riformista sfiora il 9%. E questo è anche merito vostro che avete creduto nella mia persona. Non entro in Consiglio regionale solo per un meccanismo elettorale che valuta valori assoluti provinciali delle liste senza considerare la grandezza numerica delle stesse. Difficile da credere, ancora di più da accettare. Il dato di fiducia nei miei confronti però legittima il lavoro fatto, la coerenza e l’impegno profuso”.

Matteo Renzi, leader Italia Viva: “Dopo il risultato della Toscana c’è grande energia e sono molto felice. Casa Riformista ha fatto il 4.5% in Calabria. Poi abbiamo ottenuto l’8.9% in Toscana. Adesso il prossimo step è la Campania dove corriamo col simbolo di Casa Riformista e vogliamo fare un bel risultato per mostrare che questi dati sono una tendenza nazionale, non solo un risultato locale”.

Stefania Saccardi, Italia Viva, vicepresidente uscente Regione Toscana, reduce dal brindisi per festeggiare la sua elezione con oltre seimila preferenze complessive. “Vi sono davvero grata per il calore e l’affetto che mi avete dimostrato ancora una volta. Essere il punto di riferimento di una così bella e numerosa comunità di persone unite dalla condivisione di valori e dall’idea di una politica al servizio delle persone mi onora e mi riempie di responsabilità. Vi ringrazio davvero di cuore. Grazie di cuore anche al nostro presidente Eugenio Giani per essere stato con noi”.

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, dove Casa riformista ottiene 21.90%. Bagno a Ripoli Comune che gli ha tributato ben 1.646 preferenze in queste regionali, è dal 2024 capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale a Firenze, il consigliere comunale più votato 2024 con 1.500 preferenze. Da ottobre 2024 consigliere della Città Metropolitana di Firenze per la lista ‘Territori al Centro’. Componente del Consiglio nazionale di ANCI e di ALI nazionale.

Federico Eligi, ex assessore a Pisa, è il segretario regionale +Europa guidato dal leader nazionale Riccardo Magi. E’ consigliere speciale del presidente Eugenio Giani nella legislatura uscente e con Giani è reduce dai festeggiamenti: “Una bellissima comunità di cittadine e cittadini pisani mi ha preso per mano e accompagnato fino al Consiglio regionale della Toscana. Metterò il massimo impegno per ricambiare la loro fiducia“.

Magi: “Federico ha messo insieme un progetto che tiene assieme il meglio del civismo e del riformismo che serve alla Toscana per guardare avanti. Ha lavorato con dedizione unendo persone e proposte ed eravamo certi che sarebbe stato decisivo per la vittoria. A lui e al presidente Giani auguriamo buon lavoro”.

Vittorio Salotti arriva da Barga, Lucca, dove è stato assessore con delega a bilancio, finanze e tributi e vicesindaco. Barga lo ha blindato con ben 1.447 dei complessivi 2.964 voti ricevuti. A Barga Casa Riformista vola con il 38.64% ed è il primo partito. E a Barga festeggia con apericena venerdì 24 ottobre: “Un grande risultato che abbiamo ottenuto insieme. Ed è insieme a voi che voglio festeggiarlo”.

“Non ci sono parole per descrivere l’emozione. Metterò tutto il mio impegno per rappresentare al meglio gli interessi dei nostri territori. Cercherò di esserci sempre: girando, ascoltando, confrontandomi con tutti voi per raccogliere problemi e suggerimenti, e trasformarli in risorse e opportunità per le nostre comunità. Il risultato della lista Giani presidente, nella quale ero candidato, è importante e significativo: in provincia di Lucca abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato a livello regionale.

Complimenti e grazie anche agli altri candidati della lista, che hanno raggiunto ottimi risultati e dimostrato serietà, passione e un legame autentico con il territorio.