Regionali 2025, Matteo Renzi: “Casa Riformista terza forza in Toscana. Cantiere aperto decisivo per vincere politiche 2027”

Regionali Toscana 2025, con Eugenio Giani confermato presidente Regione Toscana festeggia il Giani bis anche Matteo Renzi. La lista molto renziana ‘Giani presidente – Casa Riformista’ con 8.86%, secondo partito della coalizione di centrosinistra dopo Pd. Terzo partito più votato alle spalle di Pd, 34.43%, e FdI, 26.78%. Davanti a Avs, 7.01% e Forza Italia, 6.17%. Giani presidente-Casa riformista ha doppiato la Lega di Salvini e Vannacci, 4.38%, e M5S, 4.34%.

Esulta il senatore toscano Matteo Renzi, leader di Italia Viva nonché ex premier: “Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea. Casa Riformista è la vera novità delle elezioni regionali. Se ci concentriamo sui problemi quotidiani degli italiani, vinceremo anche le politiche”.

Poi Renzi con la sua enews: “La Toscana vede una netta vittoria del centrosinistra e di Eugenio Giani. In questo successo è impressionante il risultato di Casa Riformista che non solo diventa il secondo partito della coalizione dopo il PD e il terzo partito dell’intero schieramento, davanti anche a Forza Italia, Lega e tutti gli altri, ma soprattutto indica una strada nazionale. Se creiamo un polo riformista e moderato – nel centrosinistra – la coalizione è più equilibrata e si vincono le elezioni. In alternativa la Meloni va al Quirinale e vediamo crescere i nostri figli con Lollobrigida, Urso e Salvini fissi al Governo”.

Prosegue il leader di Italia Viva: “Casa Riformista ha lanciato le prime idee alla Leopolda, che si conferma un incubatore politico straordinario, e poi ha ottenuto un successo straordinario in Toscana ma già aveva avuto un gran risultato in Calabria. Vorrei che Italia Viva aiutasse a costruire questo progetto non solo con i propri iscritti, ma soprattutto spalancando le porte. Se ci sono sindaci civici, amministratori, espressioni della società civile che vogliono dare una mano, ora è il momento giusto per dare una mano. E se qualcuno di questi vuole anche impegnarsi in prima persona per le prossime regionali in Campania, Veneto, Puglia, fateci sapere. Ora è il momento di spalancare le porte del progetto, non chiuderci a difesa del fortino. Va costruito lo spazio politico decisivo alla vittoria del 2027, senza veti e senza egoismi. E’ evidente che il risultato di queste settimane di Casa Riformista può segnare una svolta straordinaria: da quanto tempo non festeggiavamo una vittoria simile? E io sono convinto che il meglio debba ancora arrivare”.

“Io penso che la Casa Riformista sia una scommessa molto importante, è una scommessa promossa da Italia Viva, ma che va oltre Italia Viva. Non c’è solo Italia Viva, anzi, è bene aprirsi a tutti i movimenti, a tutti i soggetti riformisti e ai tanti sindaci e amministratori che hanno voglia di dare una mano. Questo è un cantiere aperto, non è un progetto chiuso. Il cantiere aperto di casa riformista sarà decisivo per vincere le elezioni nel 2027″.