Consiglio regionale Toscana: Chiara La Porta presidente FdI, Alessandro Tomasi portavoce opposizione

La deputata pratese Chiara La Porta eletta presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia dimissionario a fine mese, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra Regione Toscana elezioni al voto 12 e 13 ottobre, verso il ruolo di portavoce di opposizione.

Elezioni regionali che hanno confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana. Giani ha nominato la nuova giunta con Mia Diop, 23 anni, vicepresidente.

Consiglio regionale presieduto da Stefania Saccardi, Italia Viva, lista Casa Riformista, eletta anche con i voti a favore di opposizione, che ha eletto ben 13 consiglieri di Fratelli d’Italia su 16 consiglieri di minoranza.

Gli altri consiglieri regionali di opposizione eletti sono Marco Stella e Iacopo Maria Ferri per Forza Italia e Massimiliano Simoni per Lega Salvini.

Due sole le consigliere regionali elette opposizione, sono entrambe FdI: Chiara La Porta e la livornese Marcella Amadio.

Già eletti in quota FdI Diego Petrucci vicepresidente Consiglio regionale, con Antonio Mazzeo, Pd, e Vittorio Fantozzi, Ufficio di presidenza, segretario, nello stessa seduta di insediamento che il 10 novembre ha eletto Saccardi presidente.

Con Chiara La Porta presidente, il vicepresidente del gruppo consiliare FdI è Alessandro Capecchi, tesoriere Luca Minucci.

La nota ufficiale dei consiglieri regionali FdI: “Si è formalmente costituito il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana. I 13 consiglieri hanno eletto presidente Chiara La Porta, Alessandro Capecchi quale vicepresidente e Luca Minucci quale tesoriere. Le cariche interne giungono dopo l’elezione di due esponenti di Fratelli d’Italia nell’ufficio di presidenza: Diego Petrucci alla vicepresidenza e Vittorio Fantozzi segretario del Consiglio regionale.

Quale principale gruppo di minoranza Fratelli d’Italia chiederà inoltre, insieme agli alleati , l’istituzione del portavoce dell’opposizione, indicando il nome del candidato alla presidenza della Regione Alessandro Tomasi”.

Poi: “Con l’insediamento del Consiglio, la costituzione del gruppo e la definizione dei ruoli interni prende ufficialmente il via l’attività di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa toscana. Condurremo un’opposizione costruttiva ma senza sconti ad un governo regionale e una maggioranza che sta mostrando le prime crepe ancor prima di aver iniziato il lavoro. E lo faremo tenendo un’unica bussola: il bene di tutti i cittadini toscani”.