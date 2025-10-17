Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Fratelli d’Italia a valanga con Alessandro Tomasi

|
Toscana 2025, Fratelli d’Italia a valanga nel nuovo Consiglio regionale composto con le elezioni del 12 e 13 ottobre che hanno confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana.
Un Pd che registra il recordman di preferenze Matteo Biffoni, ben 22.155 voti per l’ex sindaco di Prato.
Ben 13 dei nuovi 16 consiglieri di minoranza sono rappresentanti Fratelli d’Italia, di cui è coordinatore regionale Alessandro Tomasi, centrodestra, candidato presidente Regione Toscana.
Solo due donne FdI sono elette consigliere regionali: la deputata Chiara La Porta, Prato, e Marcella Amadio, consigliera comunale, Livorno.
Quasi en plein FdI nei banchi di opposizione.
Due consiglieri sono per Forza Italia, il riconfermato Marco Stella, coordinatore regionale del partito, con la new entry Jacopo Maria Ferri.
Un solo consigliere per Lega Salvini, Massimiliano Simoni.
E allora ecco chi sono i nuovi consiglieri regionali FdI eletti con Alessandro Pistoia, sindaco di Pistoia che lascia la guida della sua città per il Consiglio regionale.
I primi tre più votati FdI sono tre consiglieri regionali uscenti: Alessandro Capecchi, Pistoia, 9.303 voti. Vittorio Fantozzi, Lucca, 8.420 voti. Diego Petrucci, Pisa, 8.300 voti.
La deputata Chiara La Porta, Prato, ottiene 7.963 preferenze e lascia la Camera dei Deputati per la Regione.
Luca Minucci, Grosseto, lascia la giunta nel Comune di Orbetello e approda in Consiglio regionale con 6.537 voti.
Confermato Gabriele Veneri, Arezzo, 5.740 voti.
Marcella Amadio, 5.387 voti, brucia al fotofinish il consigliere regionale uscente Marco Landi, 5.245, e dopo quindici anni torna in Consiglio regionale.
Jacopo Cellai, Firenze 1, 5.015 voti.
Marco Guidi, assessore nella precedente giunta Persiani a Massa, 4.685 voti.
Con loro approdano in Consiglio regionale Enrico Tucci, Siena, 4.679, Matteo Zoppini, Firenze 2, consigliere comunale Impruneta, 4.271, e Claudio Gemelli, Firenze 4, consigliere comunale Scandicci, 3.343 preferenze.