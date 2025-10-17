Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Fratelli d’Italia a valanga con Alessandro Tomasi

Ben 13 dei 16 seggi di minoranza sono FdI. Chi sono i nuovi eletti. I più votati i riconfermati Alessandro Capecchi, Pistoia, 9.303, Vittorio Fantozzi, Lucca, 8.420, Diego Petrucci, Pisa, 8.300. Due sole consigliere regionali FdI: la deputata Chiara La Porta, Prato, 7.963, e Marcella Amadio, Livorno, 5.387 voti