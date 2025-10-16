Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Elena Meini è la più votata Lega. Ma è eletto Simoni, fedelissimo di Vannacci

Getting your Trinity Audio player ready...

Elena Meini dunque rimane fuori dal Consiglio regionale.

Ma entra in Consiglio regionale Massimiliano Simoni, di Marina di Pietrasanta, fedelissimo di Vannacci, blindato nel listino bloccato, che di voti ne riceve 1.803.

Simoni, neo consigliere regionale: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto bene e che in tutti questi anni non mi hanno mai abbandonato credendo in me e nella mia azione politica sempre al servizio del Paese e della gente. Oggi, come consigliere regionale della Toscana, sono al servizio di tutta una comunità che non si è mai arresa e che vuole cambiare questo mondo al contrario”.

Meini, ricordiamo, è stata la candidata presidente Regione Toscana per la Lega, senza scatenare gli entusiasmi di Vannacci, poi il centrodestra ha ufficializzato candidato presidente Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia. Elenapoi il centrodestra ha ufficializzato candidato presidente Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia. Elena Meini: “Grazie di cuore a chi mi ha votato, sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questa intensa, complessa e colorita campagna elettorale. Grazie per i cinque anni in cui abbiamo riportato al centro i temi, i territori e la gente vera, con passione e concretezza.