Regionali Toscana 2025, Vannacci vs Lega: “Meini non è la mia candidata presidente”

Regionali Toscana 2025, è guerra tra il generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega, recordman di preferenze, e il partito di Salvini. Con tanto di stoccate per Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega.

Casus belli il nome della consigliera regionale Elena Meini annunciato da Luca Baroncini, segretario toscano Lega, candidata presidente del partito per le elezioni regionali in Toscana.

Il tutto avviene a Noi Tv, dove Susanna Ceccardi, ospite di ‘Monitor Italia’ con Andrea Marcucci, presidente Libdem, dichiara rispetto a Vannacci su elezioni regionali: “A Vannacci è stato chiesto se fosse disponibile a una candidatura in Toscana e ha detto di no. E’ stato consultato e ha detto che sarà disponibile a dare un contributo a Lega e centrodestra. La definizione di questo contributo verrà chiarita prima con Salvini poi col centrodestra”. Poi: “Altri nomi non ne ha fatti. Il nostro partito va avanti. Anche perché lui non fa parte del partito”.

Vannacci intervistato da Silvia Toniolo a ‘E’ venerdì’

Vannacci: “Sono stato votato con la Lega. Sono parlamentare della Lega pur non essendo iscritto al partito. Mi sento parte integrante completa della Lega nonostante quello che dice la collega Susanna Ceccardi”

Poi su Meini candidata presidente Lega per regionali Toscana 2025: “Non è vero che sono stato coinvolto. Sono stato chiamato da Baroncini quando lui aveva già terminato la sua strategia e quindi la sua strategia può portarla a termine senza il mio nome. Peraltro il nome che è stato fatto è un nome che non condivido. Perché se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince evidentemente bisogna cambiarla. Se vogliamo cambiare un trend che purtroppo per la Lega è in discesa”.

Quindi Vannacci “Non mi si può chiedere di candidarmi a giochi fatti. Se mi voglio candidare devo avere una squadra che mi segua. La squadra me la scelgo io visto che le guerre prima si vincono poi si combattono”.

“Confermo che darò il mio contributo. Studieremo in base alle strategie il modo con cui il mio contributo verrà messo sul tavolo. Ma certamente non mi schiero con questa squadra a cui non ho contribuito minimamente, non ne sono stato fatto partecipe. Non mi metto a far parte di una strategia che non ho deciso e di cui non sono stato chiamato a far parte”.

Su elezione in Parlamento europeo: “Sono stato funzionale alla Lega grazie ai miei voti la Lega probabilmente ha qualche europarlamentare in più. Ho consentito a Susanna Ceccardi di essere in Parlamento europeo. Se avessi scelto circoscrizione centrale la collega Ceccardi probabilmente oggi non sarebbe a Bruxelles”.

Su regionali: “Schierare miei candidati? Vedremo. La sorpresa è un principio che fa parte della guerra”.

Poi: “Con Salvini rapporti sempre stati ottimi. La Lega purtroppo è in un periodo non felicissimo. Il motivo del crollo? Ce ne sono tante di cause. Tra cui aver deciso di sostenere il Governo Draghi in una situazione difficile”