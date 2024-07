Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Ceccardi in Europa grazie a Vannacci: “Vaffa agli invidiosi”. Susanna Ceccardi in Europa grazie a Vannacci, il generale eletto alle Europee 2024 come indipendente in Europa grazie a, il generale eletto alle Europee 2024 come indipendente Lega Salvini Premier ha optato per essere eletto nel Nord Ovest.

Angelo Ciocca. L’ufficialità lunedì 1 luglio 2024. Torna in Europa l’ europarlamentare uscente di Cascina Susanna Ceccardi , dunque ripescata. Rimane fuori l’europarlamentare uscente

Susanna Ceccardi ringrazia tutti e punta il dito: “Tantissimi grazie e qualche vaffa. Qualche vaffa i gufi, gli invidiosi, gli opportunisti se lo meriterebbero, ma siccome le serpi strisciano e le aquile volano alto … non mi ricordo nemmeno le vostre facce. Continuate a strisciare”.

Matteo Salvini: “Ringrazio il generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco”. Dopo la scelta di Vannacci è definitivo l’elenco degli eletti a Strasburgo della Lega Salvini: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli.

Susanna Ceccardi: “Ora è ufficiale: altri 5 anni in difesa degli italiani a Bruxelles! Tantissimi grazie e qualche vaffanculo. Grazie a tutti i militanti, i sostenitori, le persone che ancora una volta hanno creduto in me e hanno messo l’anima in questa campagna elettorale senza chiedere nulla in cambio. Grazie al mio staff che con competenza e passione ha affrontato il periodo difficile della campagna elettorale senza mollare mai. Grazie a Matteo Salvini che ancora una volta ha dimostrato che la Lega è un movimento in salute e pronto ad affrontare nuove e importantissime sfide. Grazie soprattutto ad Andrea e Kinzica che mi hanno sostenuta con amore e comprensione.

