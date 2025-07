Dalle grandi opere agli eventi culturali: un anno in crescendo per Mantellassi a Empoli

EMPOLI – Bilancio di un anno di mandato in positivo per il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi.

Un anno ricco di iniziative, progetti in cantiere, aperture e lavori in corso, quelli dell’inizio di mandato del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Entrato in carica esattamente il 24 giugno, il primo cittadino ha dedicato le sue forze in tantissime iniziative che sono state passate in rassegna in Sala del Consiglio.

“È già passato un anno e tantissime cose sono già in cantiere o addirittura concluse a beneficio della cittadinanza – commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Come da programma di mandato, la nostra attenzione si è focalizzata in particolar modo sulle frazioni, con servizi, manutenzioni, interventi anche piccoli ma puntuali su criticità segnalate da tempo. Tanto ancora è da fare ma abbiamo già messo in campo una programmazione specifica e a 360° sulle questioni presenti nel programma di mandato. Come sindaco ci metto la faccia e la responsabilità ma niente sarebbe stato possibile senza la squadra dei miei assessori, dei dirigenti, dei dipendenti e di tutto lo staff con cui lavoro ogni giorno. Ci tengo a ringraziarli pubblicamente perché il nostro lavoro è a servizio di tutta Empoli”.

Le grandi opere

Sotto il mandato del sindaco Mantellassi sono proseguiti importanti percorsi avviati con la precedente amministrazione.

Nello specifico la giunta ha lavorato per chiudere la progettazione del Teatro il Ferruccio e per l’avvio del cantiere a fianco del Palazzo delle Esposizioni. La giunta si è impegnata nel reperire le risorse mancanti con altri 2 milioni in arrivo dalla Regione Toscana. È in avvio infatti la progettazione della piazza circostante al teatro e il rifacimento della facciata del Palazzo delle Esposizioni.

Stanno inoltre procedendo i lavori dell’ex ospedale di via Paladini, lato Piazza del Popolo, per cui una parte sarà destinata al progetto Fuoriclasse della Sds Empolese Valdarno Valdelsa (con un finanziamento vinto da 3,3 milioni). Procedono anche il lavoro sull’ex ospedale, lato via Roma, su cui l’amministrazione Mantellassi ha aggiunto alcune risorse per il completamento di alcune opere. I lavori dureranno per tutto il 2026.

Sono inoltre conclusi i lavori all’Ecopark di Ponte a Elsa dove l’amministrazione ha già tenuto un’assemblea pubblica di aggiornamento con la popolazione: a breve il via ai bandi per le attività socio-sanitarie. È in progettazione l’attivazione di un centro giovani e l’apertura di un ufficio distaccato dell’URP.

Proseguono anche i lavori da 900mila euro per il nuovo asilo Melograno di Cortenuova, così come quelli per la realizzazione della nuova pista di atletica in via Raffaello Sanzio.

Le novità

L’amministrazione ha finanziato e concluso i lavori di ripristino dell’ex cinema La Perla e ha partecipato ad un bando di Anci per la realizzazione di progetti per i più giovani ,soprattutto per la fascia 14-30. Il bando, che ha portato alla vittoria di 280mila euro, consentirà di trasformare la Perla in uno spazio polifunzionale per i giovani in pieno centro storico. Sono stati finanziati a giugno anche i lavori di rifacimento della facciata.

Il Comune di Empoli ha ottenuto due finanziamenti PNRR per il rifacimento della palestra della scuola Busoni e di quella della Vanghetti: un intervento complessivo da circa 1,7 milioni di euro che renderanno le palestra più moderne, più accessibili e più belle per l’attività scolastica e quella sportiva pomeridiana.

I parchi: la strategia di rinnovo dei parchi cittadini è stata avviata con un investimento da 250mila euro per il rifacimento dei giardini di via Pio La Torre a Santa Maria, di via Anna Frank a Marcignana, del giardino Palmiro Mancini di Brusciana, del giardino di Pagnana, di quello di via Adda e di quello delle Case Fanfani.

Inoltre si è concluso l’intervento di riqualificazione del parco Mariambini da oltre 200mila euro, che ha visto il ripristino della tettoia, la riattivazione della fontana, una nuova illuminazione, l’installazione di una sistema di videosorveglianza, la realizzazione di un’area per lo sport, il rifacimento dei vialetti e l’abbattimento del muro che isolava il parco.

Sono ancora in corso i lavori al parco della Rimembranza: un intervento da 150mila euro per il rifacimento totale dell’area gioco, il ripristino del viale centrale, la realizzazione di un murales, il ripristino dall’area sosta della biciclette, la sistemazione del verde e il potenziamento delle luci.

L’amministrazione ha inoltre vinto un bando regionale per la realizzazione di parchi accessibili da 275mila euro, insieme ai comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino, con il progetto Piuma che porterà alla realizzazione di una nuova area gioco al Mariambini.

Da giugno l’amministrazione ha finanziato altri lavori sui parchi da circa 180mila euro con l’obiettivo di recuperarne altri tre, secondo la programmazione del Piano Frazioni e Quartieri.

Il progetto di incremento dei fontanelli dell’acqua pubblica per la riduzione del consumo della plastica è stato portato avanti con decisione: aperto il nuovo fontanello di Ponzano, in cantiere quelli di Marcignana e Monterappoli e finanziato quello di Cortenuova e piazza Matteotti. Empoli aveva cinque fontanelli funzionanti e aveva l’obiettivo di arrivare a dieci. Con questi interventi la città arriverà a già a dieci fontanelli e l’amministrazione ha intenzione di realizzarne ancora altri due.

L’amministrazione ha avviato e finanziato il rifacimento di piazza Matteotti (850mila euro dopo la variazione di bilancio dell’11 giugno 2025) e della nuova sede per la polizia municipale, dismettendo quella attuale di via Cavour.

Le progettazioni

L’amministrazione ha avviato la progettazione della nuova strada parallela di Ponzano e ha inserito l’opera nel piano delle opere pubbliche: una strada che collegherà la circonvallazione sud fino a via dell’Olivo, decongestionando via di Ponzano. La progettazione esecutiva dell’opera, avviata nell’autunno 2024, sarà conclusa entro il 2025.

L’amministrazione ha avviato le progettazioni del restauro degli ex Macelli, della passerella sull’Arno (insieme al comune Capraia e Limite) e di Porta Pisana, inserite nel contesto del progetto Arno Vita Nova. Nel caso della passerella sull’Arno l’amministrazione empolese e quella di Capraia e Limite hanno completato il finanziamento regionale con risorse comunali, nel caso di Porta Pisana, il Comune prevede lo stanziamento di 180mila euro, che si aggiungono a risorse regionali, nel 2026.

Il Comune ha partecipato ad un bando di Sport e Salute per la realizzazione di un nuovo parco a Sant’Andrea: un progetto da 200mila euro, inserito nel Piano Frazioni e Quartieri, che mira al recupero di un’area verde oggi abbandonata.

L’amministrazione ha partecipato al bando dei Piani di sviluppo delle aree dismesse e degradate emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per un progetto da 10 milioni di euro per la realizzazione della nuova piscina comunale. Il progetto Empoli sul Fiume mostra l’impegno dell’amministrazione per riqualificare un’area che si affaccia sull’Arno, con i progetti in corso per la Ciclopista sull’Arno (3,3 milioni, con 2,6 milioni da fondi europei FESR), il rifacimento di piazza Matteotti (400mila euro da fondi comunali) e la riqualificazione degli ex Macelli (3,2 milioni di cui 2,56 da fondi europei FESR).

Il Comune ha partecipato inoltre al bando “Sport e periferie” con il progetto del nuovo Palazzetto del Sport di Empoli: un impianto da 1.100 posti, adeguato alle richieste per competizioni sportive di alto livello. Il progetto di fattibilità, realizzato dai tecnici del Comune, descrive un intervento da 3,7 milioni di euro, di cui 3 milioni richiesti sul bando.

Project Stadio

Dopo la realizzazione del percorso partecipativo, la giunta ha approvato una delibera da 15 punti per modificare, integrare e migliorare la proposta di project per il rifacimento dello stadio Carlo Castellani.

La proposta della giunta, accolta dal proponente, ha migliorato il progetto e vi ha inserito elementi di forte mitigazione dell’impatto sulla città, prevedendo a carico del privato l’intervento di manutenzione del PalAramini, aree aperte per lo street basket, un’area a verde per il mercato nello spazio attualmente occupato dal Sussidiario, due rotonde per la viabilità e la sistemazione del parcheggio sterrato di Serravalle. La Responsabile Unica del Procedimento ha provveduto all’avvio della Conferenza dei Servizi preliminare per lo stadio ‘Carlo Castellani’, che sta proseguendo i suoi lavori.

Le manutenzioni

L’amministrazione ha messo al centro l’attività per la cura dell’esistente.

Sono stati aggiunti nel bilancio di previsione, per tre anni, 300mila euro in più ogni anno sulla manutenzione del verde ed è stata avviata una nuova programmazione di sfalcio di arbusti, siepi e alberi su tutto il territorio.

Ogni anno l’amministrazione ha scelto di aggiungere ai 700mila euro annui di manutenzioni stradali altri 500mila euro. Il Piano degli Asfalti comprende le strade comunali e anche i marciapiedi. Sono già esauriti i fondi destinati dalla prima variazione di bilancio del 29 luglio 2024.

Con l’ultima manovra di bilancio di giugno 2025, sono stati stanziati 600mila euro di manutenzione strade di cui un terzo per quelle del Terrafino.

L’amministrazione ha avviato un piano di interventi e investimenti sui cimiteri cittadini: in via di completamento i lavori per i nuovi 634 loculi al cimitero comunale, quelli di realizzazione della nuova cappella da 25 loculi a Monterappoli e sono stati finanziati a giugno i lavori da circa 370mila euro per il rifacimento del cimitero di Fontanella. Previsti nuovi interventi di manutenzione diffusa.

L’amministrazione ha predisposto un programma di potenziamento dell’illuminazione pubblica nei parchi su cui a giugno sono stati posti 100mila euro dal bilancio. I primi interventi saranno al parco di Pagnana, a quello di Pontorme e a Serravalle. Ogni anno l’amministrazione punta a potenziare il sistema di illuminazione pubblica.

Avviato anche il censimento delle panchine: un monitoraggio esatto di tutte le panchine sul territorio comunale per censire i bisogni manutentivi e programmare interventi. Sono già in corso interventi di ripristino di molte panchine in diverse zone della città.

Mobilità sostenibile L’amministrazione comunale ha inserito nel programma di mandato tre piste ciclabili su tre direttrici diverse: la Pista ciclabile della Valdorme, da Empoli a Pozzale-Casenuove, la Pista ciclabile della Valdelsa: da Empoli verso Certaldo, passando per Ponte a Elsa, e la Pista ciclabile della Piovola, da Empoli a Villanuova. La programmazione è già avvenuta nel Piano triennale delle Opere pubbliche e quella della Valdelsa ha visto la progettazione già avviata con lo stanziamento di fondi dalla Città Metropolitana coinvolgendo anche le amministrazioni di Castelfiorentino e Certaldo. La pista Empoli-Casenuove è stata finanziata (565mila euro da Piano Triennale) e a settembre si terrà un incontro con la cittadinanza per la gestione della nuova viabilità. A novembre 2024 è stato avviato un percorso di bike sharing con Elerent che permette di guidare bici a pedalata assistita sul territorio comunale. Sicurezza Come da programma di mandato vanno avanti tutti i punti legati alle questioni della sicurezza. La progettazione per la nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni va avanti, nella variazione di bilancio dell’11 giugno 2025 sono stati stanziati nuovi fondi, così come sono stati aumentati di 448mila euro i fondi per il nuovo progetto di piazza Matteotti. Il rifacimento della piazza, mantenendo l’area verde, segue l’idea alla base di viale della Rimembranza (in completamento) e del parco Mariambini (già concluso): un’area più curata, ben tenuta, partecipata la rende anche più sicura e più alla portata dei cittadini. Il parco Mariambini è stato l’emblema di questa politica: prima i lavori, a seguire tanti eventi per focalizzare l’attenzione su un’area che era vista come degradata. La Regione ha finanziato il progetto HUGO – Luci accese sulla città (107mila di cui 32mila a carico del Comune) per progetti di “partecipazione attiva dei cittadini” e “maggiori condizioni di sicurezza, nell’ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale”. L’amministrazione ha partecipato anche a un bando su fondi interministeriali per 26 nuove telecamere di videosorveglianza tra l’area stazione e il centro. È stato ripreso il dialogo per i gruppi di Controllo di Vicinato. La riorganizzazione per un Comune più vicino ai cittadini Già dal settembre 2024 il Comune di Empoli ha avviato il processo di riorganizzazione della struttura, disegnando un nuovo assetto dei settori e degli uffici. Il nuovo assetto sta progressivamente entrando in vigore. Dal 2025 è iniziato il processo di assunzione nell’ente con l’apertura di un bando che porta nuove risorse per i settori tecnici. Sono in corso tutte le procedure che porteranno, nel corso dell’anno, il Comune di Empoli a 35 nuove assunzioni su tanti settori per migliorare i servizi a favore dei cittadini. Altre assunzioni arriveranno anche per la polizia municipale dell’Unione dei Comuni, 2 per i vigili di prossimità e 2 per il personale di ruolo.

Incontri con la cittadinanza Sin da luglio sono cominciati gli incontri raccolti nel percorso di partecipazione Stadio Insieme 2024, per raccogliere le opinioni degli empolesi sulla proposta di project financing avanzata dall’Empoli Fc per il nuovo stadio ‘Carlo Castellani’. Almeno 250 partecipanti durante tutti gli eventi spalmati su tre mesi. Poi, il Piano Frazioni e Quartieri, strumento di programmazione degli interventi medio-piccoli per frazioni e quartieri di Empoli, con la giunta che si è riunita per dedicare spazio e tempo ai diversi interventi. Dalla fine del Piano Frazioni e Quartieri si è passati a Frazioni al Centro, fitto calendario di 19 incontri cominciato ad aprile e che terminerà a ottobre, dove la giunta mostra gli interventi in programmazione e raccoglie le segnalazioni dei cittadini. Al momento sono stati realizzati 10 incontri con circa 300 partecipanti finora. Senza considerare gli eventi ‘una tantum’ come l’assemblea per il raddoppio ferroviario a novembre e l’incontro sull’ex scuola, entrambi a Fontanella, le inaugurazioni, gli info point sui ristori a Ponzano. Il ricevimento libero del giovedì, prima decisione presa dall’avvio del mandato, ha raccolto almeno 400 appuntamenti faccia a faccia nel corso degli ultimi 12 mesi. I viaggi istituzionali Il sindaco Mantellassi ha partecipato inoltre a due eventi importanti a livello internazionale: a ottobre 2024 il viaggio nelle terre dei campi profughi Saharawi, a sud dell’Algeria, coordinato dall’Asl Toscana Centro assieme all’associazione Medici Diabetologi – Centro Studi e Ricerche Onlus, Movimento Africa 70 Onlus (partner organizzativo), l’associazione Hurrìa e altri partner. A maggio 2025 ha partecipato invece al Viaggio della Memoria assieme agli studenti empolesi, con altri rappresentanti istituzionali dall’Empolese Valdelsa.

Gli eventi

La giunta guidata da Mantellassi ha fatto suo l’obiettivo di un calendario di eventi per il centro città quanto più ampio possibile, con molte novità già svelate: il ritorno del Carnevale con Mela Ridens, le novità di Luminaria in centro e lo Zoo Luminoso al Parco Mariambini, la neonata Festa dello Sport, il passaggio della Mille Miglia con il fine settimana di Empoli Classic – Passione e Motori, la nuova versione del Luglio Empolese, gli appuntamenti estivi di Uno Spettacolo d’Estate con tante novità per le famiglie e tanti appuntamenti nelle frazioni (Leggenda al Parco, musica e cinema).

Cultura

Alle porte dell’autunno la vera novità culturale: il festival /contè.sto/ dal 12 al 14 settembre nelle piazze di Empoli, per parlare della storia contemporanea in tutte le sue ramificazioni.

La realizzazione di /contè.sto/ uno scalino fondamentale per realizzare ad Empoli un evento di prestigio e di grande portata culturale dedicato alla storia contemporanea.

L’amministrazione è allo studio di una Carta della Cultura, un documento di indirizzo sulla politica culturale della città: ad esempio, la valorizzazione dell’Empoli Jazz, con la trasformazione degli eventi in un vero e proprio festival in piazza Farinata degli Uberti, è un elemento centrale.

Il processo di ridefinizione dell’offerta culturale coinvolge la prosa, la stagione concertistica, la definizione di un ruolo nuovo per il vernacolo, un nuovo spazio per il cinema e la definizione di un programma diffuso nelle frazioni di appuntamenti culturali.