Genovese (Unipol): “Con Icch ascoltiamo i giovani per innovare su mobilità e reputazione” Video News 17 Aprile 2026 07:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Santucci (Geely Italia): “Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti reali” Video News Fabiano (Icch): “Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende” Video News Romenti (Iulm): “Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziende” Video News Agricoltura: Tassani (Agrofarma), ‘chiediamo norme adeguate per il biocontrollo” Video News Agricoltura: Mammuccini (FederBio), ‘efficaci gli agrofarmaci del biocontrollo” Video News Libano, Annunziata (Pd): “Israele non vuole negoziare: situazione inaccettabile” Video News Annunziata: “I Paesi del Golfo chiedono agli USA equilibrio ma si rivelano più deboli dell’Iran” Video News Iran, Annunziata (Pd): “Stop arricchimento uranio: USA chiedono 20 anni, Iran ne propone 5” Video News Zingaretti (Pd): “Opposizioni in fase nuova: ora costruire alleanza su contenuti e priorità” Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Finanziare cooperazione su ricerca, scuole e startup” Video News Zingaretti (Pd), “Patto per il Mediterraneo: ripartire dalle persone per riaprire dialogo e pace” Video News La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.3 ° C 19.9 ° 18.4 ° 68 % 1.7kmh 6 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 26 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Sagre in Toscana: tutti i menu del weekend di primavera, ecco dove andare Cronaca Addosso ha hashish e medicinali: arrestato un 22enne a Castelfiorentino Sport nazionale Serie A – L’Inter “vede” lo scudetto: nerazzurri in discesa con il Cagliari Tecnologia Automazione domestica e cura delle superfici: l’evoluzione del pre-trattamento macchie Demografica Diplomati pentiti: in Italia uno su due sceglierebbe un’altra scuola superiore SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Santucci (Geely Italia): “Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti reali” Video News Fabiano (Icch): “Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende” Video News Romenti (Iulm): “Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziende” Video news Video News Santucci (Geely Italia): “Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti reali” Video News Fabiano (Icch): “Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende” Video News Romenti (Iulm): “Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziende”