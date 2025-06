Regionali Toscana 2025, Pd: “Nuovo modo di fare politica condiviso, trasparente, vicino alle persone”

Getting your Trinity Audio player ready...

Se il centrodestra continua a tergiversare in merito all’ufficialità del candidato presidente per le regionali Toscana 2025, il Pd in Toscana, segretario il deputato Emiliano Fossi, non è da meno.

Non si ufficializza ancora un Giani bis candidato presidente di centrosinistra con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine del primo mandato, che vola negli ultimi sondaggi.

E di fatto non si ufficializzano ancora le alleanze all’indomani del caso Ilaria Bugetti, sindaca Pd dimissionaria di Prato indagata con l’accusa di corruzione, eletta alle amministrative 2024 sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle.

Di tutto questo non si parla nel comunicato del Pd Toscana che, spiega, fa riferimento all’incontro che si è tenuto a Firenze nella sede regionale dem con i segretari e i rappresentanti delle federazioni territoriali, alla presenza del segretario regionale Emiliano Fossi. Il confronto “è stato promosso dal gruppo di lavoro composto dalla vicesegretaria Stefania Lio, vicesegretaria Pd Toscana, Giacomo Cucini, ex sindaco di Certaldo, coordinatore conferenza programmatica Pd Toscana, e Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli, segreteria Pd Toscana, con l’obiettivo di fare il punto sul percorso di ascolto avviato nelle scorse settimane in tutta la regione”.

Pd Toscana: “Ascolto, partecipazione e concretezza. Il Partito democratico della Toscana rilancia la sua proposta in vista delle prossime elezioni regionali, mettendo al centro i bisogni reali delle persone e delle comunità”.

Lio, Cucini e Barnini: “Vogliamo una Regione che non subisce il cambiamento, ma lo guida. Che investa su lavoro, sanità pubblica, infrastrutture sostenibili e politiche ambientali. E soprattutto che ascolti chi vive ogni giorno le difficoltà nei territori”

“Proprio nei territori sono già in corso assemblee pubbliche, tavoli tematici e momenti di confronto aperti, per raccogliere idee e proposte dal basso. Il Pd Toscana ha scelto di costruire il programma elettorale insieme ai cittadini, partendo dai problemi concreti e dalle esperienze locali”.

“Questo non è solo un percorso interno al partito, ma un nuovo modo di fare politica: condiviso, trasparente, vicino alle persone”.

Il lavoro, conclude Pd Toscana, proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative pubbliche, fino alla definizione del programma e della proposta politica per il futuro della Toscana.