Nuovo sondaggio regionali Toscana: Giani bis 58%, Tomasi 37%

Eugenio Giani in vantaggio di 21 punti su Alessandro Tomasi

in vista delle elezioni regionali in Toscana in un nuovo sondaggio realizzato da Emg Different per Toscana Tv.

Giani, presidente della Regione Toscana, Pd, raccoglierebbe il 58% dei consensi in una candidatura bis rispetto al 37% del sindaco di Pistoia Tomasi, FdI

Ampio vantaggio di un Giani bis sostenuto da una coalizione che unisca centrosinistra e Movimento 5 Stelle su un Tomasi candidato di centrodestra.

Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, con una coalizione di liste civiche è fotografato dal sondaggio al 2%.

Un nuovo sondaggio realizzato con dati raccolti su un campione di 1000 persone tra il 12 e il 16 maggio in un contesto in cui, ricordiamo, ancora non ci sono candidati presidenti ufficiali. Nemmeno per quanto riguarda un secondo mandato di Eugenio Giani.

Il 58% degli intervistati dichiara l’intenzione di votare alle elezioni regionali in Toscana per un partito della coalizione di centrosinistra.

Il Partito Democratico è quotato al 32%, seguito da Alleanza Verdi-Sinistra al 7%, Movimento 5 Stelle al 6,5% e una ipotesi lista personale ‘Giani presidente’ al 4%.

Il centrodestra secondo il sondaggio arriverebbe al 38,5%: Fratelli d’Italia con il 22%, Forza Italia al 7% e Lega Salvini al 6%.

Per quanto riguarda la fiducia, il 72% degli intervistati ritiene l’azione di governo di Giani al di sopra della sufficienza: il 28% assegna un voto tra 8 e 10, mentre il 44% tra 6 e 7.

Tra gli assessori regionali, la più apprezzata è Stefania Saccardi, Italia Viva, vicepresidente Regione Toscana.

Il 93% degli intervistati giudica positivamente la qualità della vita in Toscana.