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La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
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La Bce resta ferma. La presidente Christine Lagarde un po’ meno. Alle decisioni sui tassi di interesse, lasciati invariati, e alle altre misure di politica monetaria si lega il linguaggio usato per spiegare la posizione di Francoforte di fronte ai rischi in corso, per l’inflazione e per l’attività economica. Rischi che, viene più volte evidenziato sia nel comunicato stampa sia nello speech della presidente Christine Lagarde “si sono intensificati”. Con un avvertimento che può sembrare didascalico ma che ha il suo peso, nella prospettiva delle prossime mosse da mettere in campo: “Più a lungo la guerra continua e più a lungo i costi dell’energia restano alti, più sarà forte e diffuso l’impatto su inflazione ed economia”.

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