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Dentista senza prenotazione a Roma, all’Isola Tiberina visite immediate per urgenze e controlli

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un dentista senza prenotazione, con accesso diretto e tempi immediati. A Roma prenderà il via lunedì 4 maggio un nuovo servizio dell’Ospedale Israelitico nella sede ambulatoriale dell’Isola Tiberina, pensato per rispondere ai bisogni più urgenti dei cittadini e semplificare l’accesso alle cure odontoiatriche. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. I pazienti potranno presentarsi direttamente per urgenze, prime visite e controlli, senza necessità di prenotazione.  

“Una risposta concreta – spiega la struttura in una nota – a una domanda sanitaria sempre più legata a situazioni improvvise, dal dolore acuto alle problematiche che richiedono una valutazione rapida, ma anche alla necessità di accedere con maggiore facilità a controlli e prime diagnosi, spesso rinviati a causa delle liste di attesa”. 

All’arrivo, i pazienti saranno presi in carico da professionisti dell’area odontoiatrica per una prima valutazione clinica e, se necessario, indirizzati verso percorsi di cura dedicati, assicurando continuità assistenziale e appropriatezza degli interventi. L’iniziativa, si rimarca nella nota, si inserisce in un più ampio percorso di potenziamento dei servizi territoriali e di prossimità, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sulle strutture tradizionali e offrire ai cittadini risposte rapide, accessibili e integrate. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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