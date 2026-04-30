L’attività diplomatica italiana all’estero – 30 aprile 2026 Video News 30 Aprile 2026 16:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video News Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Bissig (Growth Llc), ‘vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.9 ° C 19.8 ° 17.6 ° 26 % 7.6kmh 0 % Gio 17 ° Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Cronaca Cambi di destinazione d’uso, bocciata dalla Consulta la legge regionale toscana Euro Zoom Crimine di aggressione, l’Ue apre la strada al processo contro la “Troika” russa Euro Zoom La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi – Ascolta Primo Piano Mattarella alla Piaggio per la Festa del Lavoro: “È tempo di visione e non di misure di corto respiro” Finanza Intesa Sp: da assemblea soci ok a bilancio, avanti su crescita organica / AdnKronos SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video news Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy