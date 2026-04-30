Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News 30 Aprile 2026 12:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video News Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Bissig (Growth Llc), ‘vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi’ Video News Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano Video News Vaccini, prevenzione e programmazione: lezioni di comunicazione Video News SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio Video News Malattia di Fabry, Tobaldini (Aiaf): ‘donne pazienti e caregiver, servono percorsi cura integrati’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.2 ° C 20.1 ° 17.6 ° 31 % 9.8kmh 0 % Gio 18 ° Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Sport Verso Pisa-Lecce, Hiljemark: “Chiudere con dignità, voglio una squadra che lotti” Tecnologia Barlocco, per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l’IA al centro Salute e Benessere “Sanità e salute non lasciarle a influncer tuttologi”, Francesco Vaia nel terzo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Euro Zoom Ungheria, il premier eletto Magyar promette riforme: “I fondi Ue arriveranno presto” Tecnologia Gemini impara a ricordare: le nuove funzioni dell’assistente Google SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video news Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma