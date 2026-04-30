Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Video News 30 Aprile 2026 12:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Bissig (Growth Llc), ‘vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi’ Video News Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano Video News Vaccini, prevenzione e programmazione: lezioni di comunicazione Video News SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio Video News Malattia di Fabry, Tobaldini (Aiaf): ‘donne pazienti e caregiver, servono percorsi cura integrati’ Video News Malattia di Fabry, Vignoli (Chiesi GRD): ‘più consapevolezza e strumenti per donne e medici con Video News Malattia di Fabry, Motta (UniMi): ‘sintomi aspecifici, nelle donne diagnosi anche dopo decenni’ Video News DIGITAL TAX, ZINGARETTI (PD): “I COLOSSI CHE FANNO PROFITTI ONLINE DEVONO PAGARE” Video News BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 18.5 ° C 19.4 ° 17 ° 35 % 6.7kmh 20 % Gio 18 ° Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Tecnologia Barlocco, per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l’IA al centro Salute e Benessere “Sanità e salute non lasciarle a influncer tuttologi”, Francesco Vaia nel terzo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Euro Zoom Ungheria, il premier eletto Magyar promette riforme: “I fondi Ue arriveranno presto” Tecnologia Gemini impara a ricordare: le nuove funzioni dell’assistente Google Salute e Benessere Dal Cnr prototipo di pane di frumento senza glutine, prima volta al mondo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video news Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’