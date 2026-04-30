BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE” Video News 30 Aprile 2026 07:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News BILANCIO UE, ZINGARETTI (PD): “NO A RINAZIONALIZZAZIONE E FONDO UNICO: TOCCA AI GOVERNI INVESTIRE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod Video News Salus tv n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Lavoro: Anief lancia una sezione dedicata ai giovani insegnanti Video News Rotocalco n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Meloni, l’energia e la partita (vitale) della flessibilità Ue – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Malattia di Fabry, al via ‘She SpeaXX’: campagna per ridurre il ritardo diagnostico nelle donne Video News Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) “16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Video News Surriscaldamento globale, l’Europa è il continente messo peggio: i dati di Copernicus Video News Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.7 ° C 16.8 ° 14.4 ° 50 % 3.6kmh 40 % Gio 15 ° Ven 20 ° Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Corsi di formazione ai dipendenti mai effettuati per abbattere le imposte: sequestro da 200mila euro Motori Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre Primo Piano Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola Primo Piano Investe con lo scooter due anziane a piedi: una è gravissima Cultura ed Eventi Il San Francesco con Alessandro Preziosi per l’edizione 2026 del Dramma Popolare di San Miniato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News BILANCIO UE, ZINGARETTI (PD): “NO A RINAZIONALIZZAZIONE E FONDO UNICO: TOCCA AI GOVERNI INVESTIRE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod Video news Video News BILANCIO UE, ZINGARETTI (PD): “NO A RINAZIONALIZZAZIONE E FONDO UNICO: TOCCA AI GOVERNI INVESTIRE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod