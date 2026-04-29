Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Video News 29 Aprile 2026 14:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il tribunale egiziano condanna a 6 mesi di carcere l’italiana Nessy Guerra Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Frasoldati (Ame) ‘con palopegteriparatide controllo patologia in Video News Bernacchi (Prima Assicurazioni), ‘nuova campagna con Mourinho ribadisce centralità cliente’ Video News Prima Assicurazioni lancia la campagna “Tu, Prima” con José Mourinho Video News Ottathycal (Prima Assicurazioni), ‘cliente chiede ottimo servizio e prezzo adeguato’ Video News Violenza sulle donne, Scuderi (Avs): “Dietro la scusa del dissenso la destra protegge lo stupratore” Video News BILANCIO UE, PROCACCINI (FDI): “NO A NUOVE TASSE, MFF TROPPO ‘GREEN DEAL’” Video News Re Carlo e la battuta a Trump: “Parli inglese grazie a noi” Video News RISO, POLATO (FDI): “500MILA TONNELLATE A DAZIO ZERO: NIENTE SALVAGUARDIA, RISCHIO QUALITÀ SCARSA” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.3 ° C 26.5 ° 24.7 ° 30 % 1.5kmh 0 % Mer 25 ° Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 26 ° Dom 24 ° Ultimi articoli Motori BMW F 450 GS protagonista ad EICMA Riding Fest 2026 Motori Targhe storiche, quota 4.000 raggiunta in due anni Motori Honda Vision 110 2026, nuovi colori per lo scooter urbano Motori Ferrari presenta la Purosangue Handling Speciale Motori Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il tribunale egiziano condanna a 6 mesi di carcere l’italiana Nessy Guerra Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video news Video News Il tribunale egiziano condanna a 6 mesi di carcere l’italiana Nessy Guerra Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’