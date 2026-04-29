Surriscaldamento globale, l’Europa è il continente messo peggio: i dati di Copernicus Video News 29 Aprile 2026 14:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) “16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Video News Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Il tribunale egiziano condanna a 6 mesi di carcere l’italiana Nessy Guerra Video News Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l’ipoparatiroidismo cronico Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) ‘con palopegteriparatide meno farmaci’ Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per Video News Malattie rare: ipoparatiroidismo, Frasoldati (Ame) ‘con palopegteriparatide controllo patologia in Video News Bernacchi (Prima Assicurazioni), ‘nuova campagna con Mourinho ribadisce centralità cliente’ Video News Prima Assicurazioni lancia la campagna “Tu, Prima” con José Mourinho Video News Ottathycal (Prima Assicurazioni), ‘cliente chiede ottimo servizio e prezzo adeguato’ Video News Violenza sulle donne, Scuderi (Avs): “Dietro la scusa del dissenso la destra protegge lo stupratore” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.3 ° C 26.5 ° 24.7 ° 30 % 1.5kmh 0 % Mer 25 ° Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 26 ° Dom 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Un’altra truffa del falso carabiniere ad Arezzo: arrestato il responsabile Lavoro Assobalneari, su concessioni balneari caos normativo e resa all’Ue e giurisprudenza a intermittenza, governo cambi rotta Euro Zoom Caro energia, cosa può fare davvero l’Europa Sport nazionale Svi 2026, tutto pronto per la partenza della regata dei 420 e 470, domani in mare circa 100 imbarcazioni Sport nazionale Svi 2026, il Vespucci alla fonda davanti all’accademia navale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) “16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Video News Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Video news Video News Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) “16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Video News Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026