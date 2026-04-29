Caro energia, cosa può fare davvero l’Europa

Il ritorno della pressione sui prezzi dell’energia ha riaperto il confronto sullo spazio di intervento dell’Unione europea a sostegno dei Paesi più esposti. Il riferimento all’Europa come soggetto chiamato ad agire rischia però di semplificare una struttura decisionale fondata sull’accordo tra governi nazionali, risorse comuni limitate e regole fiscali condivise.

L’Unione europea non dispone di una capacità fiscale autonoma paragonabile a quella degli Stati membri. Ogni intervento straordinario, così come l’eventuale creazione di nuovi strumenti finanziari, richiede il consenso di governi con condizioni economiche, priorità politiche e livelli di esposizione energetica diversi. Il tema è tornato al centro del confronto europeo anche in relazione alla richiesta italiana di considerare la spesa per l’energia con margini di flessibilità analoghi a quelli riconosciuti per la difesa, distinguendo alcune voci considerate strategiche dalla spesa corrente ordinaria.

Per l’Italia, gli interventi contro il caro energia dovrebbero poter beneficiare di un trattamento più flessibile nel quadro del Patto di stabilità, anche alla luce della forte dipendenza dalle importazioni. La Commissione europea, pur presentando misure per aiutare gli Stati membri a usare più rapidamente gli strumenti esistenti e a sostenere i settori vulnerabili, ha mantenuto l’impostazione secondo cui gli interventi devono restare mirati e compatibili con la sostenibilità dei conti pubblici. La discussione riguarda quindi il tipo di risposta: sostegni temporanei ai consumatori, compensazioni per le imprese energivore, aiuti di Stato, investimenti comuni in reti e rinnovabili, oppure eventuale nuovo debito europeo.

Il nodo delle risorse comuni

Una delle ipotesi più richiamate è l’attivazione di trasferimenti finanziari verso i Paesi più colpiti. Il precedente è Next Generation EU, approvato nel 2020 in risposta alla pandemia, che ha introdotto un’emissione significativa di debito comune europeo. L’Italia ne è stata la principale beneficiaria, con un piano di circa 191,5 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti.

Replicare quel modello nella crisi energetica presenta però elementi di complessità. Nel caso della pandemia, lo shock era esogeno e simmetrico nella sua origine, anche se asimmetrico negli effetti. La distribuzione delle risorse fu giustificata anche dall’intensità dell’impatto sanitario ed economico nei diversi Paesi. Nel caso dell’energia, invece, l’aumento dei prezzi incide su tutte le economie europee, ma il grado di esposizione dipende dalla struttura dei sistemi nazionali: mix di fonti, capacità di produzione interna, infrastrutture, interconnessioni e integrazione con i mercati esterni.

Secondo Eurostat, nel 2023 la dipendenza energetica dell’Unione europea dalle importazioni era pari al 58,4% del fabbisogno complessivo. Per l’Italia, la stessa misura risultava intorno al 75%. Lo scarto riflette caratteristiche strutturali consolidate: limitata disponibilità di risorse domestiche, ruolo rilevante del gas naturale e una transizione verso fonti alternative non ancora sufficiente a modificare in modo sostanziale la posizione esterna del Paese.

Le rinnovabili mostrano una dinamica di crescita, ma non abbastanza rapida da ridurre nel breve periodo la vulnerabilità del sistema. Secondo Terna, nel 2025 hanno coperto il 41% della domanda elettrica italiana, contro il 42% del 2024; nello stesso anno la produzione solare ha raggiunto un nuovo massimo, pari a 44,3 TWh, ma il calo dell’idroelettrico e la stabilità dei consumi hanno contenuto l’effetto sul totale. Il dato segnala un progresso reale nella generazione elettrica, ma anche la distanza tra i tempi della transizione e quelli di una crisi di prezzo.

L’eventuale attivazione di nuovi trasferimenti a fondo perduto richiederebbe quindi criteri condivisi per individuare beneficiari e risorse. Tali criteri dovrebbero considerare non solo l’impatto dei rincari, ma anche le condizioni di partenza dei singoli Paesi e le politiche energetiche adottate nel tempo. È un passaggio politico delicato, perché implica una valutazione comparativa tra modelli nazionali e diversi gradi di responsabilità nella costruzione delle vulnerabilità attuali.

Un’alternativa ai trasferimenti è l’uso di prestiti finanziati con emissioni comuni. Anche in questo caso, però, l’impatto sui conti nazionali resta rilevante: i fondi erogati come prestiti aumentano il debito dei Paesi beneficiari, sebbene possano offrire condizioni di finanziamento più favorevoli rispetto al mercato.

Per l’Italia, il tema si inserisce in un quadro fiscale già fragile. Le proiezioni più recenti collocano il debito italiano sopra il 137% del Pil nel 2025, con una possibile ulteriore crescita nel 2026. In presenza di questi livelli, ogni incremento dello stock di debito viene valutato dagli investitori, con effetti potenziali sul costo del finanziamento e sulla sostenibilità complessiva dei conti pubblici.

Il dibattito sulla flessibilità fiscale

Un secondo asse del confronto riguarda l’adattamento delle regole di bilancio europee. Il Patto di stabilità e crescita, pur modificato dopo la sospensione avvenuta durante la pandemia e la successiva riforma della governance economica, resta il quadro di riferimento per le politiche fiscali nazionali. Le clausole di flessibilità consentono margini in circostanze eccezionali, ma la loro applicazione dipende dal contesto macroeconomico e dalla posizione fiscale dei singoli Paesi.

La richiesta italiana di trattare la spesa energetica in modo analogo a quella per la difesa nasce da qui. Alcune voci di spesa vengono considerate legate alla sicurezza economica e strategica e, per questo, non assimilabili alla spesa corrente. Energia e difesa sono così presentate come ambiti in cui la distinzione tra interesse nazionale e interesse europeo si riduce, poiché la vulnerabilità di un Paese può avere ricadute sul mercato interno, sulle catene produttive e sulla stabilità sociale.

Questa impostazione pone però due questioni. La prima riguarda il perimetro: investimenti in reti, accumuli, rinnovabili e interconnessioni hanno una natura diversa rispetto a sussidi generalizzati sulle bollette o tagli temporanei delle accise. La seconda riguarda la tenuta del quadro comune: se più categorie di spesa vengono sottratte al calcolo dei vincoli fiscali, le regole rischiano di perdere capacità di orientamento.

L’efficacia di un allentamento dipende inoltre dal comportamento degli Stati membri. Se più Paesi usano simultaneamente margini di bilancio per investimenti e transizione energetica, l’impatto può risultare più equilibrato. Se invece la flessibilità viene utilizzata in modo isolato da un Paese ad alto debito, può essere letta come un segnale di deterioramento della disciplina fiscale.

Qui la distinzione tra vincoli europei e vincoli di mercato diventa centrale. Anche con regole più elastiche, la capacità di espandere il deficit dipende dalla fiducia degli investitori nella sostenibilità del debito. Questa fiducia si riflette anche nel differenziale di rendimento tra i titoli di Stato nazionali e quelli considerati più sicuri nell’area euro.

Politiche nazionali e coordinamento europeo

La crisi energetica evidenzia quindi un equilibrio difficile tra azione comune e responsabilità nazionali. Gli strumenti europei sviluppati negli ultimi anni – dagli acquisti congiunti di gas alle politiche per rinnovabili e infrastrutture – agiscono soprattutto sul rafforzamento del sistema nel medio periodo. Gli interventi immediati di sostegno a famiglie e imprese restano invece in larga misura affidati ai bilanci nazionali.

Le differenze tra Paesi in termini di mix energetico, dipendenza dalle importazioni, struttura industriale e condizioni fiscali incidono direttamente sia sull’impatto della crisi sia sulle risposte disponibili. Per questo il dibattito europeo non riguarda solo l’opportunità di intervenire, ma soprattutto la forma dell’intervento e la distribuzione dei costi tra bilanci nazionali, bilancio Ue e mercati finanziari.

L’azione dell’Unione si muove entro limiti definiti dagli Stati membri, mentre le politiche nazionali continuano a determinare il grado di esposizione agli shock e lo spazio di manovra fiscale. La gestione della crisi energetica dipende da questo intreccio: coordinamento europeo dove servono scala e integrazione, responsabilità nazionale dove pesano scelte strutturali, debito pubblico e capacità di attuazione.

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