Svi 2026, il Vespucci alla fonda davanti all’accademia navale

(Adnkronos) – Una notte alla fonda davanti all’Accademia Navale per il Vespucci. La storica Nave scuola della Marina Militare è arrivata ieri pomeriggio nelle acque di Livorno e ha sostato in rada, illuminata con le luci tricolori, facendo sognare gli Allievi della prima classe, che tra qualche mese vi imbarcheranno per la tradizionale campagna addestrativa. Questa mattina il Vespucci ha ripreso il viaggio verso la sua base navale alla Spezia. Alle 18.00 il suo Comandante, Capitano di Vascello Nicasio Falica, e il nostromo Luca Zanetti saranno presenti nella sala principale dell’Accademia Navale per raccontare il ruolo della “Nave più bella del mondo” come testimonial dell’Italia all’estero, con particolare riferimento al giro del globo effettuato fra il 2023 e il 2025.

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