Jacobs diventa un fumetto, Marcell l’uomo dei sogni possibili e lo sguardo verso Los Angeles 2028

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs entra nel mondo del fumetto e lo fa da protagonista assoluto. Definito ‘l’uomo dei sogni possibili’ il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 è il cuore pulsante del numero zero di Athleticon Mag, nuovo magazine trimestrale che fonde l’arte del fumetto con il giornalismo sportivo d’autore, annunciato in concomitanza con la sua partecipazione al Meeting Internazionale Città di Savona, in programma il prossimo 20 maggio.

Nel progetto editoriale firmato da Web Athletics e diretto da Alberto Dolfin, Jacobs viene trasformato in un vero e proprio supereroe dell’atletica, protagonista di una storia a fumetti inedita che ripercorre la sua parabola umana e sportiva: dalle difficoltà iniziali fino alla consacrazione olimpica. Un racconto pensato per parlare soprattutto ai più giovani, lontano dal gossip e capace di trasmettere, attraverso la forza evocativa della carta stampata, il valore delle storie vere dello sport.

Accanto al racconto illustrato, Athleticon Mag ospita anche un’intervista in cui Jacobs guarda già al futuro, con i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 come grande orizzonte. “Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono”, spiega lo sprinter azzurro.

Un percorso fatto di tappe intermedie, a partire dai prossimi grandi appuntamenti continentali: “L’obiettivo sono i Giochi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei: dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100”. Jacobs riflette anche sull’eredità lasciata dalle vittorie di Tokyo, sottolineando il cambiamento culturale vissuto dall’atletica italiana: “Dopo Tokyo è cambiata la mentalità della nostra squadra. Prima l’obiettivo era qualificarsi per le Olimpiadi, ora è lottare per le medaglie”.

Parole che si intrecciano perfettamente con la narrazione a fumetti, dove l’atleta diventa simbolo di resilienza e ambizione, mantenendo però saldo il legame con la realtà: “Sento la responsabilità di continuare a correre forte e, nonostante le tante difficoltà, sento di poterlo fare”.

Il numero zero di Athleticon Mag, disponibile in formato cartaceo a partire dal 20 maggio, segna così l’inizio di un progetto editoriale innovativo, che usa linguaggi diversi per raccontare l’atletica. E sceglie Marcell Jacobs, supereroe in pista e su carta, come volto ideale di una nuova narrazione sportiva che guarda dritta verso Los Angeles 2028.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)