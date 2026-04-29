Dagli anabolizzanti alle finte cure: il mercato nero delle medicine fermato all’aeroporto di Firenze

FIRENZE – Un fiume di medicinali senza alcun controllo medico o garanzia sanitaria, pronto a invadere la rete di vendita clandestina nazionale. È quanto emerso dall’attività di presidio effettuata nell’ultimo anno all’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze, dove gli uomini della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno intercettato un vasto traffico di prodotti farmaceutici illeciti.

Il bilancio delle operazioni, reso noto su autorizzazione della Procura della Repubblica fiorentina per la sua rilevanza pubblica, parla di oltre 5mila confezioni sequestrate tra fiale, flaconi e compresse. La merce, proveniente per la quasi totalità da circuiti non ufficiali del Sud-Est asiatico e del Sud America, viaggiava sprovvista di tracciabilità, certificazioni di qualità e autorizzazioni sanitarie.

L’offerta scoperta dalle forze dell’ordine si è rivelata estremamente variegata per soddisfare una domanda in forte espansione. I corrieri tentavano di introdurre in Italia farmaci per la disfunzione erettile (a base di Sildenafil e Tadalafil), anabolizzanti, prodotti dimagranti, sostanze per migliorare le prestazioni fisiche e persino comuni medicine contro ipertensione, infiammazioni o allergie. In alcuni casi, i preparati erano composti da ingredienti non convenzionali e potenzialmente molto nocivi.

Ad alimentare questo sistema strutturato, che fa leva su nuove rotte di approvvigionamento, sono i margini di guadagno enormi. I prodotti, comprati a prezzi irrisori sui mercati esteri, vengono infatti rivenduti ‘sottobanco’ con ricarichi che toccano il 90 per cento. A dimostrazione di questo giro d’affari, spicca un recente intervento che ha permesso di bloccare in un solo colpo più di 1500 medicinali. Questo singolo carico, destinato al miglioramento delle prestazioni sessuali, avrebbe fruttato un incasso illecito stimato tra i 17mila e i 25mila euro.

Assumere queste sostanze in totale assenza di controlli e prescrizioni rappresenta un rischio altissimo per i consumatori. I pericoli spaziano dai gravi effetti collaterali a danni irreversibili, fino a conseguenze letali, specialmente se chi li assume soffre di patologie preesistenti.

L’attività di vigilanza doganale nello scalo toscano ha portato finora alla denuncia di nove persone, sia italiane che straniere. Secondo gli investigatori, i soggetti agivano all’interno di una rete collaudata per aggirare i controlli e alimentare la distribuzione illegale.

Tutte le posizioni degli indagati si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità penali saranno accertate in via definitiva solamente in caso di sentenza di condanna irrevocabile.