Amazon: Porchietto (Sottosegretario Regione Piemonte) “Bene investimenti sulla sicurezza, spunto Video News 29 Aprile 2026 08:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Video News COMMERCIO, FIDANZA (FDI): “GSP LEGATO AI RIMPATRI: RISULTATO STORICO. SUL RISO STOP A SALVAGUARDIA” Video News Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: “Le prospettive di crescita si fortificano” Video News Digitale: iliad presenta proposta per accelerare reti mobili in Italia Video News Amazon: 16 milioni per la sicurezza sul lavoro in Italia Video News “Putin vuole la guerra”, il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele Video News Foreign press review – April 27, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 27, 2026 Video News I conti pubblici restano un problema per l’Italia in Europa Video News L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Carica altri Firenze cielo coperto enter location 17.1 ° C 18.2 ° 15.7 ° 65 % 0.5kmh 100 % Mer 25 ° Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 26 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Primo Piano Bancarotta e un buco da quattro milioni a Pisa: sequestrata una villa sul Garda all’ex amministratore Primo Piano Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestato Cronaca Dagli anabolizzanti alle finte cure: il mercato nero delle medicine fermato all’aeroporto di Firenze Primo Piano Dramma a Porcari, 11enne trovata senza vita nella sua abitazione Tecnologia Final Fantasy VII Rebirth, il codice per scaricare la demo su Switch 2 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Video News COMMERCIO, FIDANZA (FDI): “GSP LEGATO AI RIMPATRI: RISULTATO STORICO. SUL RISO STOP A SALVAGUARDIA” Video News Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: “Le prospettive di crescita si fortificano” Video news Video News Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) “Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica” Video News COMMERCIO, FIDANZA (FDI): “GSP LEGATO AI RIMPATRI: RISULTATO STORICO. SUL RISO STOP A SALVAGUARDIA” Video News Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: “Le prospettive di crescita si fortificano”