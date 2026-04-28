Un oscillatore all’avanguardia per il Meyer: la solidarietà de La forza di Gio accelera la ricerca sui tumori cerebrali

FIRENZE – L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze si dota di una nuova apparecchiatura scientifica, un unicum a livello nazionale, destinata a imprimere un’importante accelerazione ai tempi di avvio delle ricerche genetiche focalizzate sui tumori cerebrali. Si tratta di un oscillatore di ultima generazione, consegnato ufficialmente alla struttura sanitaria grazie a una campagna di raccolta fondi organizzata dall’associazione La forza di Gio.

A prendere in carico la strumentazione è stata l’intera squadra di medici e biologhe coordinata dal dottor Iacopo Sardi, attuale responsabile dell’Unità di neuro oncologia del polo fiorentino. Alla mattinata di consegna ha presenziato anche Matteo Biffoni, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, invitato per l’occasione da Monica Bigagli, figura di riferimento dell’associazione nata per onorare la memoria del figlio Giovanni.

L’esponente politico ha evidenziato il forte impatto umano e scientifico dell’iniziativa: “È stata una mattinata davvero emozionante: toccare con mano i risultati della solidarietà abbinata alla strumentazione per la ricerca medica. Una donazione, unica a livello nazionale, che è un primo passo e che può produrre ancora solidarietà per un nuovo progetto di ricerca”.

Soffermandosi sull’impegno dei benefattori e sul lavoro dei clinici, Biffoni ha aggiunto: “Ringrazio l’associazione e soprattutto Monica Bigagli per avermi fatto partecipe di questo momento in ricordo di suo figlio Giovanni, come pure l’equipe di biologhe e medici coordinati dal dottor Iacopo Sardi, responsabile dell’Unità di Neuro Oncologia del Meyer, tutti presenti alla consegna dell’oscillatore”.

L’arrivo del macchinario segna l’inizio di una nuova mobilitazione. Come anticipato dalla stessa Bigagli, l’obiettivo a breve termine è ora quello di raggiungere la quota di 15mila euro, fondi necessari per finanziare un ulteriore progetto di ricerca in ambito pediatrico-oncologico. Un traguardo per il quale il presidente della commissione Sanità ha assicurato pieno appoggio logistico: “Per quanto mi riguarda, come sempre esprimo la massima disponibilità a collaborare per l’organizzazione di eventi e momenti di raccolta fondi”.