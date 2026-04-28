Gemelli con padri diversi, raro caso in Colombia

COLOMBIA- Il caso dei gemelli con padri diversi emerso in Colombia richiama l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Una donna si è rivolta al laboratorio di genetica dell’Università Nazionale della Colombia per chiarire la paternità dei figli nati due anni prima.

I ricercatori hanno eseguito un primo test genetico e hanno notato subito un risultato inatteso. Per escludere errori, hanno ripetuto l’analisi. Anche il secondo esame ha confermato lo stesso dato: i due bambini hanno la stessa madre, ma padri diversi.

A livello globale, gli studiosi hanno documentato solo una ventina di casi simili.

Gli esperti spiegano questo evento con la superfetazione eteropaternale. Il fenomeno si verifica quando, nello stesso ciclo ovulatorio, due ovuli vengono fecondati da spermatozoi di uomini diversi dopo rapporti ravvicinati. I gemelli condividono la madre ma sviluppano un patrimonio genetico paterno differente.

Per verificare il caso dei gemelli con padri diversi, il team ha utilizzato i marcatori microsatellitari, una tecnica che analizza specifici frammenti di DNA. Gli scienziati hanno confrontato i profili genetici della madre, dei bambini e dell’uomo sottoposto al test. Il confronto ha mostrato una corrispondenza completa solo con uno dei due figli.

Gli specialisti sottolineano che questi episodi restano difficili da individuare. Nella maggior parte dei casi, infatti, emergono solo quando qualcuno richiede un test di paternità. Alcune ricerche suggeriscono che il fenomeno potrebbe verificarsi più spesso, ma passare inosservato.

Il caso colombiano amplia le conoscenze su questa condizione rara e conferma quanto la genetica possa offrire risultati sorprendenti. Episodi simili compaiono più frequentemente nel mondo animale, mentre nell’uomo restano casi eccezionali.