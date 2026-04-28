Vaginal seeding: si può imitare il microbioma del parto naturale?

I bambini nati con taglio cesareo saltano un passaggio che è insieme fisico, simbolico e biologico: il viaggio attraverso il canale del parto. Durante una nascita vaginale, il neonato entra in contatto con un ambiente ricco di microrganismi materni. Sono batteri, funghi e altri componenti del microbiota che contribuiscono alla prima colonizzazione di pelle, bocca, intestino e mucose. Nel cesareo, soprattutto quando programmato prima dell’inizio del travaglio, l’esposizione iniziale è diversa: contano di più l’ambiente operatorio, la pelle materna, il personale sanitario e le prime cure neonatali.

Da questa differenza nasce una domanda che da anni attraversa ostetricia, pediatria, microbiologia e salute pubblica: quanto pesa il primo incontro con i microbi sulla traiettoria di salute di un bambino? E, soprattutto, è possibile compensare almeno in parte la diversa esposizione dei nati da cesareo?

È in questo spazio di ricerca che si colloca il vaginal seeding, o vaginal microbiota transfer: una procedura sperimentale che consiste nell’applicare secrezioni vaginali materne su pelle, bocca o naso di un neonato nato con taglio cesareo, con l’obiettivo di imitare una parte dell’esposizione microbica che avviene durante il parto vaginale.

L’idea è semplice, almeno in apparenza. Se il cesareo modifica il primo incontro del neonato con i microbi materni, il trasferimento controllato del microbiota vaginale potrebbe avvicinare il profilo microbico dei nati da cesareo a quello dei nati per via vaginale. Ma la semplicità dell’ipotesi non deve trarre in inganno: il vaginal seeding resta una pratica sperimentale, non raccomandata come routine clinica dalle principali società scientifiche, per l’assenza di prove definitive sui benefici e per il possibile rischio di trasmettere infezioni al neonato.

Nascere con cesareo: cosa cambia per il microbioma

Il taglio cesareo è un intervento essenziale e spesso salvavita. In molte situazioni ostetriche rappresenta la scelta più sicura per la madre, per il bambino o per entrambi. La riflessione sul microbioma non mette in discussione questa funzione, ma aggiunge una domanda di lungo periodo: la modalità di nascita influenza anche la prima costruzione dell’ecosistema microbico del neonato?

Negli ultimi anni diversi studi hanno mostrato che i bambini nati per via vaginale e quelli nati con cesareo presentano differenze nella composizione del microbioma, soprattutto nelle prime settimane e nei primi mesi di vita. Nei nati per via vaginale è più marcata l’esposizione ai microbi del tratto genitale materno; nei nati da cesareo, invece, possono pesare maggiormente microbi cutanei e ambientali.

Un primo passaggio importante risale al 2016, quando uno studio della New York University School of Medicine mostrò che il trasferimento di microbi vaginali poteva ripristinare parzialmente, nei neonati nati con cesareo, alcune caratteristiche del microbioma osservate nei nati per via vaginale. Il risultato contribuì a rendere plausibile l’ipotesi del vaginal seeding, ma non risolveva la questione principale: capire se quella modifica del microbioma potesse tradursi in benefici reali e duraturi per la salute.

Da allora il tema è stato affrontato da studi piccoli, trial pilota e revisioni. Alcuni lavori hanno suggerito che il vaginal seeding possa modificare il microbioma neonatale, ma la domanda clinica resta più complessa: modificare il microbioma significa migliorare la salute? Al momento, la risposta non è definitiva.

Alcune ricerche epidemiologiche hanno associato la nascita con cesareo a un rischio più elevato di condizioni immunitarie, metaboliche e allergiche. In alcuni lavori è stato esplorato anche un possibile rapporto con esiti neurodevelopmentali. Queste associazioni, però, vanno interpretate con cautela: non dimostrano automaticamente un rapporto di causa-effetto. Il cesareo può essere legato a condizioni materne, ostetriche o neonatali che influenzano a loro volta la salute futura del bambino.

Il microbioma è quindi una delle ipotesi biologiche in campo, non una spiegazione unica. È possibile che una parte delle differenze osservate sia legata alla diversa colonizzazione microbica iniziale; è altrettanto possibile che altri fattori abbiano un ruolo importante, dall’uso di antibiotici all’allattamento, dall’età gestazionale alle condizioni cliniche della gravidanza.

Che cos’è il vaginal seeding

Nella forma più descritta in letteratura, il vaginal seeding prevede che una garza sterile venga posta nella vagina materna prima del parto cesareo. Dopo la nascita, la garza viene utilizzata per applicare secrezioni vaginali su bocca, viso, pelle o mucose del neonato.

L’American College of Obstetricians and Gynecologists definisce la procedura come l’inoculazione di garze o tamponi con fluidi vaginali, da trasferire poi a bocca, naso o pelle del neonato. L’obiettivo è esporre il bambino nato da cesareo a una comunità microbica più simile a quella incontrata durante il parto vaginale.

Questa descrizione, tuttavia, non deve far pensare a un gesto semplice e privo di implicazioni. In uno studio clinico, il vaginal seeding non coincide con una pratica improvvisata: richiede criteri di selezione, screening infettivologico materno, tempi definiti di raccolta, modalità controllate di applicazione e monitoraggio del neonato. Fuori da questi contesti, invece, la procedura può comportare rischi difficili da valutare.

Il punto critico è che le secrezioni vaginali non contengono solo microbi potenzialmente benefici. Possono includere anche agenti patogeni, talvolta presenti in modo asintomatico. Per un neonato, soprattutto nelle prime ore e nei primi giorni di vita, alcune infezioni possono avere conseguenze serie.

Cosa dicono gli studi più recenti

Negli ultimi anni la ricerca sul vaginal seeding ha iniziato a muoversi su due piani: da un lato gli studi che osservano se il trasferimento di microbi vaginali possa modificare il microbioma e alcuni indicatori di sviluppo nei neonati nati con cesareo; dall’altro quelli che cercano di chiarire attraverso quali meccanismi biologici questo eventuale effetto possa avvenire.

Alcuni trial preliminari hanno suggerito una parziale normalizzazione del microbioma fecale e segnali favorevoli in alcuni punteggi di sviluppo nei primi mesi di vita. Sono dati interessanti, ma ancora insufficienti per cambiare la pratica clinica: i campioni sono limitati, il follow-up è breve e servono conferme in studi più ampi.

Un contributo più recente riguarda invece il possibile meccanismo. Un lavoro del Peking University First Hospital e della Southern Medical University, sposta l’attenzione sulla pelle del neonato.

Secondo lo studio, nei modelli animali alcuni batteri vaginali trasferiti sulla cute neonatale (tra cui Lactobacillus crispatus e Bacteroides fragilis) contribuirebbero alla produzione di un lipide chiamato N-bc2S1P. Questa molecola sarebbe in grado di raggiungere il cervello e modulare segnali coinvolti nello sviluppo.

Nei topi nati con cesareo, l’applicazione cutanea di fluido vaginale o di una versione di laboratorio del lipide era associata a un recupero di alcuni ritardi motori. Il lavoro include anche osservazioni su neonati umani: nei bambini nati con cesareo e sottoposti a vaginal seeding, i livelli cutanei di N-bc2S1P erano più elevati rispetto al gruppo placebo.

Il dato rafforza la plausibilità biologica dell’ipotesi, ma non dimostra ancora un beneficio clinico. I risultati nei modelli animali non possono essere trasferiti automaticamente all’uomo, e le osservazioni sui neonati restano preliminari. Il punto più rilevante è l’attenzione alla pelle: finora gran parte del dibattito si era concentrata sull’intestino, considerato il principale sito d’azione del microbioma. La nuova ipotesi è che anche la cute neonatale, colonizzata precocemente e più permeabile nelle prime fasi della vita, possa partecipare alla produzione di metaboliti con effetti sistemici.

È una possibile via pelle-microbi-cervello, ancora da confermare, ma utile per orientare nuove ricerche. E soprattutto non modifica, per ora, le raccomandazioni cliniche: il vaginal seeding resta una procedura sperimentale.

La cautela delle società scientifiche

Il passaggio dalla ricerca alla pratica clinica si ferma soprattutto su un punto: la sicurezza. Le società scientifiche riconoscono il razionale biologico del vaginal seeding, ma sottolineano che l’esposizione intenzionale del neonato a secrezioni vaginali può comportare anche il trasferimento di patogeni.

Tra i microrganismi citati nelle raccomandazioni e nei documenti clinici ci sono lo streptococco di gruppo B, l’herpes simplex virus, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. Alcune infezioni possono essere asintomatiche nella madre o non essere intercettate da screening incompleti, troppo lontani dal parto o non specifici per tutti i patogeni rilevanti.

Per questo l’American College of Obstetricians and Gynecologists, nel Committee Opinion No. 725 “Vaginal Seeding”, afferma che la procedura non dovrebbe essere eseguita fuori da protocolli di ricerca approvati da un comitato etico finché non saranno disponibili dati adeguati su sicurezza e benefici.

Anche l’American Academy of Pediatrics ha richiamato l’attenzione sui rischi infettivi di alcune pratiche perinatali e neonatali alternative, includendo il vaginal seeding tra le esposizioni da considerare con cautela. Dal punto di vista pediatrico, è importante che un’eventuale esposizione sia nota ai clinici: se il neonato sviluppa febbre, letargia, difficoltà respiratoria o altri segni di infezione, quell’informazione può contribuire alla valutazione del rischio e alle decisioni diagnostiche.

Il messaggio pratico, quindi, resta prudente: il vaginal seeding non dovrebbe essere eseguito in autonomia né proposto come procedura di routine. Per ora appartiene alla ricerca clinica, dove selezione delle madri, screening, modalità di applicazione e monitoraggio del neonato possono essere controllati. Proprio perché i microbi della nascita contano, la loro manipolazione richiede prove solide e standard di sicurezza elevati.

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