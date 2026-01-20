10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Sinner, buona la prima: 6-2 6-1 a Gaston, poi lo stop del francese

Esordio vincente per Jannik a Melbourne. Il rivale transalpino si ritira in lacrime per infortunio dopo due parziali dominati dall'altoatesino

Davide Caruso
È un esordio dal finale agrodolce per il campione in carica. Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open, ma l’uscita di scena non è quella che il pubblico di Melbourne sperava. Il match contro Hugo Gaston dura appena 68 minuti, interrotto dal ritiro del francese tra le lacrime.

La partita è stata a senso unico. Dopo un brivido iniziale (sotto 0-40 nel primo game), la testa di serie numero 2 ha inserito il pilota automatico. Solido al servizio e aggressivo in risposta, Sinner ha mostrato i frutti del lavoro invernale: discese a rete, variazioni e palle corte. Un dominio tecnico che ha portato rapidamente al parziale di 6-2, 6-1.

Poi, il crollo fisico dell’avversario. Gaston, limitato da un probabile infortunio agli addominali, ha alzato bandiera bianca subito dopo aver perso il secondo set. Il francese è scoppiato a piangere in panchina, nascondendo il volto nell’asciugamano. Immediato il gesto di fair play di Sinner, che si è avvicinato per confortarlo.

