13.3 C
Firenze
lunedì 30 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner vince il Miami Open e avvicina il numero uno

L’azzurro batte Lehecka in finale nonostante il maltempo e centra la doppietta Indian Wells-Miami, riducendo il distacco da Alcaraz

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Jannik Sinner
crediti: shutterstock
1 ' di lettura

MIAMI – Sinner vince il Miami Open e compie un passo decisivo verso la vetta del ranking mondiale. L’azzurro ha battuto in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando il titolo in Florida al termine di una partita segnata anche da un’interruzione per pioggia.

Con questo successo, Jannik completa la doppietta Indian Wells-Miami, il cosiddetto Sunshine Double, risultato centrato da pochi giocatori nella storia del tennis. Il dato più significativo riguarda però la continuità: l’italiano è il primo a riuscirci senza perdere nemmeno un set lungo tutto il percorso nei due tornei Masters 1000.

La finale è stata condizionata dal maltempo, con uno stop di circa un’ora e mezza che ha rallentato il ritmo della sfida. Nonostante questo, Sinner ha mantenuto lucidità e solidità, imponendo il proprio gioco da fondo campo e sfruttando al meglio il servizio nei momenti chiave.

Con questo risultato, Sinner vince il Miami Open per la seconda volta in carriera e conquista il settimo titolo Masters 1000, oltre al 26° trofeo complessivo. Numeri che confermano una crescita costante e una condizione di forma elevatissima: sono 17 le vittorie consecutive nei tornei 1000 e 34 i set vinti di fila.

Il successo negli Stati Uniti ha anche un impatto diretto sulla classifica Atp. Il distacco dal numero uno Carlos Alcaraz si è ridotto sensibilmente, passando da oltre 3.000 punti a poco più di 1.000. Una differenza che potrebbe essere colmata già nei prossimi appuntamenti sulla terra rossa.

Il prossimo obiettivo è il torneo di Montecarlo, dove Sinner avrà l’occasione concreta di tentare il sorpasso in vetta. La stagione sulla terra si apre dunque con scenari completamente nuovi, con l’azzurro pronto a giocarsi il primato mondiale.

Dopo un inizio di stagione complicato, la doppietta americana segna il ritorno della miglior versione dell’altoatesino.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
13.3 ° C
13.7 °
12.7 °
44 %
0.5kmh
100 %
Lun
16 °
Mar
15 °
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1131)ultimora (809)sport (137)Eurofocus (54)demografica (40)finanza (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati