Cos’è il piatto bilanciato e perché sempre più nutrizionisti lo consigliano

Mangiare bene non significa necessariamente seguire una dieta rigida o pesare ogni alimento. Il piatto bilanciato nasce proprio con l’obiettivo di semplificare la gestione dei pasti quotidiani attraverso un metodo visivo facile da applicare ogni giorno.

Il modello è stato sviluppato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health ed è oggi utilizzato anche come riferimento nelle indicazioni nutrizionali diffuse da enti e istituzioni sanitarie. L’idea è semplice: suddividere il piatto in proporzioni precise per garantire equilibrio tra carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni.

La metà del piatto dovrebbe essere occupata da frutta e verdura, preferibilmente di stagione e variando il più possibile i colori. Un quarto è dedicato ai cereali, meglio se integrali, come pasta, riso, pane, farro o avena. Nell’ultimo quarto trovano spazio le proteine, alternando legumi, pesce, uova e carni bianche.

A completare il pasto ci sono l’olio extravergine di oliva come condimento principale e l’acqua come bevanda di riferimento. Il vantaggio del piatto bilanciato è che non richiede calcoli complessi: basta osservare le proporzioni nel piatto per costruire un pasto più equilibrato.

Questo approccio viene spesso associato ai principi della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Diversi studi collegano infatti un’alimentazione varia e bilanciata a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità.

Il metodo può essere applicato facilmente anche durante la spesa. Nel carrello trovano spazio ortofrutta fresca, cereali integrali e diverse fonti proteiche da alternare durante la settimana. I legumi possono comparire più volte, il pesce almeno due, mentre uova e carni bianche vengono inserite con moderazione.

Un esempio pratico può essere un pranzo con pasta integrale, verdure di stagione e legumi oppure una cena con riso integrale, insalata abbondante e pesce. Anche prodotti facilmente reperibili nella grande distribuzione permettono di costruire pasti in linea con il modello, senza modificare radicalmente le proprie abitudini alimentari.