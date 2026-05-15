Radio Italia Live a Milano, da Annalisa a Elisa: chi sale sul palco e come seguire il concerto

Radio Italia Live 2026 torna questa sera, venerdì 15 maggio a Milano, con il tradizionale concerto gratuito in Piazza Duomo che riunirà alcuni dei protagonisti più ascoltati della musica italiana. L’evento inizierà alle 20,40 e porterà sul palco artisti molto attesi dal pubblico in vista della stagione estiva.

La serata sarà accompagnata dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, mentre la conduzione sarà affidata a Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Sono 13 gli artisti annunciati per il concerto. Tra i nomi più attesi figurano Annalisa, Elisa, Emma, Giorgia, Gigi D’Alessio, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme ad Alfa, Arisa, Bresh, J-Ax, Noemi e Sayf.

L’ordine ufficiale delle esibizioni non è stato ancora comunicato dagli organizzatori, ma l’evento si prepara comunque a richiamare migliaia di persone nel centro di Milano. Molti dei cantanti presenti porteranno sul palco i brani più ascoltati degli ultimi mesi, compresi alcuni pezzi già candidati a diventare tormentoni dell’estate.

Per chi non riuscirà a raggiungere Piazza Duomo, il concerto sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. Radio Italia Live 2026 andrà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv, disponibile sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul canale 725 di Sky e sul 35 di TivùSat.

La diretta sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Radio Italia, sul canale YouTube dell’emittente e tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e dispositivi smart speaker. La serata sarà trasmessa contemporaneamente anche su Sky Uno, su NOW e in chiaro su TV8.