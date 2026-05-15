14.6 C
Firenze
venerdì 15 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pirelli, sviluppati due P Zero su misura per la Bmw iX3

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pirelli annuncia di avere sviluppato per la nuova BMW iX3 – primo modello della Neue Klasse – due diversi equipaggiamenti pensati per valorizzare specifici aspetti della nuova vettura. Oltre alla versione dedicata del P Zero, pensata per una maneggevolezza precisa, il P Zero E mira a esaltare le caratteristiche della motorizzazione elettrica. Su entrambi gli pneumatici è presente la tecnologia Pirelli Elect, studiata per le prestazioni dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, migliorando significativamente autonomia comfort e durata grazie alla bassa resistenza al rotolamento e a soluzioni dedicate. Il modello E offre poi la tripla Classe A nell’etichetta europea e vanta al contempo oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati, caratteristiche che gli sono valse il Compasso d’Oro Internazionale ADI.  

Per lo sviluppo il team R&D di Pirelli ha utilizzato le tecnologie avanzate del Virtual Development Center (VDC) di Breuberg (Germania) e il Driving Simulation Centre del Gruppo BMW a Monaco. Le tecniche avanzate di simulazione virtuale hanno consentito, insieme a un nuovo pacchetto di materiali nella mescola interna e rinforzi strutturali, di superare compromessi tipici del pneumatico come il bilanciamento fra handling, resistenza al rotolamento e prestazioni sul bagnato. La progettazione e la fase di testing in modalità virtuale offrono diversi vantaggi, dalla precisione superiore rispetto ai metodi tradizionali, ai tempi di sviluppo ridotti del 30% con diminuzione di circa un terzo dei prototipi fisici prodotti. 

Il P Zero per BMW iX3 è disponibile nelle opzioni da 20 pollici all-around e da 21 pollici con misure differenziate all’anteriore e al posteriore, mentre il P Zero E è proposto nel 22 pollici, sempre con configurazione differenziata. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
14.8 °
12.1 °
65 %
1.5kmh
75 %
Ven
14 °
Sab
16 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2160)ultimora (1122)Video Adnkronos (345)ImmediaPress (219)lavoro (114)salute (94)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati