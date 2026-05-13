Nissan, arrivano effetti piano ristrutturazione su utile operativo e perdite

(Adnkronos) – Arrivano gli effetti del pesante piano di ristrutturazione di Nissan:rispetto all’esercizio precedente, la casa giapponese infatti ha ridotto le perdite del 20% nell’esercizio finanziario 2025 (da aprile 2025 a marzo 2026 inclusi) registrando un rosso di 533,1 miliardi di yen (2,885 miliardi di euro). “In un contesto operativo globale complesso, caratterizzato da pressioni inflazionistiche, dazi e andamento altalenante del mercato, Nissan ha continuato a registrare progressi costanti nell’attuazione del piano Re:Nissan, rafforzando le proprie fondamenta di business e migliorando gradualmente la performance complessiva”, ha dichiarato l’azienda, riferendosi al piano di ristrutturazione che ha permesso di ridurre le perdite.

La casa automobilista giapponese ha sottolineato i “significativi progressi” compiuti verso l’obiettivo di riduzione dei costi di 500 miliardi di yen (2,706 miliardi di euro), di cui 200 miliardi di yen di costi fissi (1,082 miliardi di euro) e 55 miliardi di yen (297 milioni di euro) di risparmi sui costi variabili. Nissan ha inoltre sottolineato il miglioramento della qualità del business negli Stati Uniti grazie a un mix di vendita orientato al retail; l’incremento delle vendite in Giappone grazie a lanci mirati; e un approccio più focalizzato sui veicoli elettrici in Cina. In questo contesto, le vendite globali hanno totalizzato 3,15 milioni di unità e il fatturato consolidato ha raggiunto i 12.000 miliardi di yen (64,954 miliardi di euro), con una diminuzione di quasi il 5% rispetto all’anno precedente.

Per l’intero esercizio fiscale, Nissan ha registrato un utile operativo positivo di 58 miliardi di yen (314 milioni di euro), in calo del 16% rispetto all’esercizio 2024, con un margine dello 0,5%, grazie a una gestione disciplinata e al controllo dei costi. Guardando all’esercizio 2026, Nissan prevede un contesto economico ancora difficile, caratterizzato da una crescente pressione competitiva, fluttuazioni valutarie, inflazione e persistenti incertezze geopolitiche.

In termini numerici, Nissan prevede di realizzare un fatturato in crescita di 13.000 miliardi di yen (70,359 miliardi di euro) e un utile di 20 miliardi di yen (108 milioni di euro) per il prossimo esercizio, nonché un utile operativo di 200 miliardi di yen (1,082 miliardi di euro).

“L’anno fiscale 2025 – ha dichiarato Ivan Espinosa, Ceo di Nissan – ha rappresentato un periodo di attuazione rigorosa del piano Re:Nissan, durante il quale abbiamo rafforzato le nostre fondamenta e iniziato a registrare progressi concreti nella nostra performance finanziaria. Parallelamente, abbiamo definito una chiara direzione strategica di lungo periodo, incentrata sulla ‘Mobility Intelligence for everyday life’ “.

Per il ceo Nissan ha “superato la fase di recupero ed entriamo ora in una fase di crescita. Nel corso dell’anno fiscale 2026, costruiremo su questo slancio attraverso una rigorosa gestione dei costi e una maggiore velocità di esecuzione sul fronte prodotto, con l’obiettivo di sostenere vendite e redditività e realizzare gli impegni del piano Re:Nissan. Allo stesso tempo, continueremo a evolvere l’esperienza cliente in linea con questa visione.”

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