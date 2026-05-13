Ferrari Amalfi, la GT V8 che riporta il piacere di guida al centro

(Adnkronos) – Quando si parla della Ferrari Amalfi, la berlinetta V8 2+ per eccellenza, le parole non bastano mai. Questa supercar raccogliere in pieno l’eredità della Ferrari Roma reinterpretando il concetto di Granturismo contemporanea, diventanto più tecnologica, più affilata ma soprattutto piu’tecnica.

Particolare il suo lungo cofano, le sue superfici pulite e il posteriore sempre molto compatto che restituiscono una presenza ancora più muscolare pur mantenendo un’eleganza da granturismo italiana. Molto apprezzato e caratterizzante è il nuovo colore Verde Costiera che enfatizza ulteriormente il lavoro fatto sulle superfici e sui nuovi volumi.

Appena si preme il nuovo tasto di accensione in alluminio sul volante la Ferrari Amalfi chiarisce immediatamente la propria identità.

Il

V8 biturbo da 3,9 litri della famiglia F154 resta uno dei motori più riusciti dell’automotive contemporaneo e qui il propulsore evolve ulteriormente capace di sprigionare ben 640 CV e 760 Nm di coppia. La risposta all’acceleratore è resa ancora più immediata grazie alla nuova gestione dei turbocompressori e alla centralina derivata da Ferrari 296 GTB, Ferrari Purosangue e Ferrari 12Cilindri.

Su strada il risultato si percepisce subito. La spinta è violentissima quando si supera la metà corsa dell’acceleratore, ma ciò che colpisce davvero è la progressione continua del motore. Non c’è il classico effetto “

on-off”

di molti turbo ad alte prestazioni, Amalfi costruisce la sua potenza con una linearità quasi aspirata, accompagnata inoltre da un sound più pieno e metallico rispetto alla Roma.

I numeri parlano chiaro e dicono che sono la parte cruciale di un’esperienza unica: 0-100 km/h in 3,3 secondi, 0-200 in 9 secondi e 320 km/h di velocità massima.

Lo sterzo rimane rapidissimo, come da tradizione Maranello, e nei tratti misti la sensazione di leggerezza dinamica che si prova è veramente unica.

Lo spoiler posteriore attivo, completamente integrato nella carrozzeria, entra in funzione automaticamente in base alle condizioni di guida e genera fino a 110 kg di carico aggiuntivo a 250 km/h.

Molto riuscito infine anche il compromesso tra sportività e comfort, la configurazione 2+ dispone di un bagagliaio da 273 litri capace di ospitare comodamente due discrete borse da viaggio.

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