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Lotus Emeya, pura adrenalina elettrica

Motori
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lotus con la sua super sportiva elettrica Emeya rappresenta la visione contemporanea del marchio britannico dove spiccano le alte prestazioni e una tecnologia super avanzata. 

La Lotus Emeya è presente sul mercato italiano con due versioni di potenza: la Emeya 600 GT che dispone di un doppio motore da 450 kW (612 CV), 4WD, pacco batterie da 102 kWh; la Emeya 600 GT SE e la Emeya 600 SPORT SE mentre ancora piu’ potente troviamo la Emeya 900 SPORT con doppio motore da 675 kW (918 CV) e un cambio a 2 marce e la versione speciale Emeya 900 SPORT CARBON con pacchetto esterno in carbonio. 

 

La sensazione dominante è la progressività con cui la potenza viene gestita. L’erogazione è brutale quando richiesto, ma mai realmente incontrollabile. Il lavoro fatto sull’elettronica e sul telaio permette alla Emeya di scaricare a terra la coppia in modo sorprendentemente efficace, limitando quella sensazione artificiale presente su molte granturismo elettriche ad altissima potenza. 

Lo sterzo rimane diretto e rapido anche nei tratti piu’ stretti e nonostante le dimensioni importanti, la vettura trasmette una sensazione di compattezza superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe osservandola da ferma. 

Da segnalare il grande lavoro delle sospensioni pneumatiche attive e del torque vectoring che riescono a contenere rollio e inerzie in modo molto efficace.  

Il risultato è un SUV elettrico capace di coniugare comfort e dinamismo con una guida sorprendentemente sportiva. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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